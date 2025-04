Wielkanoc to największe święto w tradycji chrześcijańskiej. To radosny i kolorowy czas, który kojarzy się z wiosną, rodzinnymi spotkaniami, dodaje mnóstwo optymizmu oraz jest symbolem nowego życia. Obrzędy związane z tymi świętami zaczynają się już w Wielki Czwartek i trwają do Poniedziałku. W zależności od regionu Polski, zwyczaje wyglądają nieco inaczej. Poznaj 5 najpiękniejszych tradycji bez których nie wyobrażamy sobie Wielkanocy.

1. Malowanie pisanek

Przygotowania do Wielkanocy nie mogą obejść się bez malowania pisanek. W Polsce zwyczaj ten istnieje od X wieku. Kolorowe jajka zdobimy najczęściej w Wielki Czwartek. Mają symbolizować nowe życie oraz radość, wyrażaną w pięknych barwach.

2. Zdobienie domu

Pomysły na wielkanocne dekoracje:

Wizytówki na stół – na kartce papieru wypisz imię, kartkę włóż w "zwinięty w ślimak" drut, a następnie wbij go w uszy czekoladowego zajączka Lindt. Twoje wizytówki będą nie tylko pomysłowe, ale i bardzo smaczne.

– na kartce papieru wypisz imię, kartkę włóż w "zwinięty w ślimak" drut, a następnie wbij go w uszy czekoladowego zajączka Lindt. Twoje wizytówki będą nie tylko pomysłowe, ale i bardzo smaczne. Czekoladowe jajka w koszyczku – do wiklinowego koszyczka włóż kolorowe piórka, ozdobną trawkę (dostępna w kwiaciarniach) oraz czekoladowe jajka od Lindt. Będą cieszyć oko i podniebienie.

– do wiklinowego koszyczka włóż kolorowe piórka, ozdobną trawkę (dostępna w kwiaciarniach) oraz czekoladowe jajka od Lindt. Będą cieszyć oko i podniebienie. Wiosenne bazie i kwiaty – do wazonu złóż wiosenne kwiaty, na przykład żonkile i dodaj bazie, do których koniecznie przywiąż czekoladowe pisanki. Efekt jest niesamowity!



3. Koszyczek

W Wielką Sobotę odbywa się poświęcenie pokarmów, które później spożywamy podczas wielkanocnego śniadania. Koszyczek to chyba najważniejsza tradycja wielkanocna. Bez niego przecież nie byłoby uroczystego śniadania. Zobacz, co powinno się w nim znaleźć:

Chleb – ma zapewnić zdrowie i pomyślność,

– ma zapewnić zdrowie i pomyślność, Wędlina – według tradycji gwarantuje zdrowie i płodność,

– według tradycji gwarantuje zdrowie i płodność, Sól – odpędza zło,

– odpędza zło, Jajka - symbol nowego życia,

- symbol nowego życia, Chrzan – ma zapewnić siłę przez cały rok,

– ma zapewnić siłę przez cały rok, Ciasto – to oznaka doskonałości oraz dobrobytu,

– to oznaka doskonałości oraz dobrobytu, Baranek - najbardziej znamienny symbol świąt wielkanocnych, uosabia przezwyciężenie zła.

4. Śniadanie

Wielkanocny poranek kończy okres postu. Niedzielę zaczynamy uroczystym śniadaniem, które ma symbolizować odrodzenie i nowe życie.

5. Śmigus Dyngus

To jeden z najpopularniejszych zwyczajów wielkanocnych, szczególnie lubianych przez najmłodszych. Zgodnie z tradycją, kawalerowie oblewali wtedy panny. Ta zaś, która nie została oblana ani razu, miała być starą panną do końca życia. Dziś trochę inaczej obchodzimy to święto. W zasadzie dla żartów polewają się wszyscy.

