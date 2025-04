Wielkanocne przysłowia to część polskiej tradycji związanej z tymi świętami, a także z okresem przedświątecznym - tzw. Triduum Paschalnym oraz całym Wielkim Postem. Warto przypomnieć sobie kilka z nich po to, by poznać bogatą kulturę polską. Recytowanie przysłów z dziećmi może być dobrą zabawą.

Reklama

Przysłowia na Wielkanoc

Deszcz w Wielki Piątek napycha każdy kątek.

Suchy post - dobry rok.

W Wielki Piątek gdy deszcz hojnie doliny zleje, że dużo mleka będzie, są pewne nadzieje.

W Wielki Piątek dobry zasiewu początek.

Wdzięczy się jak prosię na Wielkanoc.

Nie każdej niedzieli Wielkanoc.

Czyś się z choinki wielkanocnej urwał?

Polak woli człowieka zabić niż złamać post.

Polak woli rękę złamać niż złamać post.

Pogoda na Kwietną Niedzielę, wróży urodzaju wiele.

W Wielki Piątek zrób początek, a w sobotę kończ robotę.

W dnie krzyżowe męka Boża, wstrzymaj się od siewu zboża.

W Wielki Piątek, dobry siewu początek.

Kiedy w Wielki Post rosa, to nasiej gospodarzu dużo prosa, a jeżeli w Wielki Piątek mróz, to proso na górę włóż.

Kto dzień i noc gości, to w Wielką Niedzielę pości.

Gdy mokro w Wielką Niedzielę, rok się sucho ściele.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 28.02.2008 na zlecenie Edipresse przez nieznanego autora

Reklama

Czytaj więcej:

Cytaty na Wielkanoc

Wiersze wielkanocne religijne

Życzenia wielkanocne dla dzieci