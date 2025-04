Wystarczy kilkanaście minut przyjemnej pracy, by wielkanocne ozdoby z filcu ozdobiły twoje mieszkanie. Filcowe ozdoby na Wielkanoc możesz ułożyć w koszyczku lub na wyhodowanej łączce na Wielkanoc.

Ozdoby wielkanocne z filcu umieszczone na piku włożysz do wazonu lub wbijesz w ziemię w doniczkach z kwiatami. Lekkie dekoracje ozdobią drzewko wielkanocne. Filc nie strzępi się, dlatego wielkanocne ozdoby z filcu są trwałe. Możesz używać nici, muliny a nawet kleju, by przyszyć dekoracje.

Kilka kawałków filcu w różnych kolorach, nici w radosnych barwach, koraliki, wstążki, nożyczki i klej - to wszystko, czego potrzebujesz do tego, by stworzyć niebanalne ozdoby. Z prostymi formami poradzi sobie nawet małe dziecko.

Tak naprawdę wystarczy kształt odrysowany na kawałku kartonu i kilka chwil. Jak stworzyć piękne ozdoby wielkanocne z filcu?

Ozdoby wielkanocne z filcu: zajączki, kurczaczki, pisanki

Aby wykonać uroczą figurkę, wystarczy kilka kroków:

Na kawałku kartonu odrysuj pożądany kształt i wytnij go. Przyłóż go do filcu, odrysuj i również wytnij (x2). Z pozostałych kawałków filcu w innych kolorach wytnij elementy uzupełniające: oczka, skrzydełka, nóżki, dzioby... Brzegi zacznij zszywać od góry, stopniowo wypełniając środek watą/papierem/piaskiem. Zaszyj wszystkie brzegi, doszyj lub doklej elementy uzupełniające.

Takie ozdoby wielkanocne z filcu, pomimo wypełnienia, są lekkie, ale jednocześnie dość stabilne. Dzięki temu możesz postawić je na stole, włożyć do koszyczka lub przeciągnąć u góry nitkę i zawiesić je np. na firance.

Wielkanocne ozdoby z filcu: podkładki

W tym przypadku wykonanie jest jeszcze łatwiejsze - w najprostszej wersji wystarczy po prostu wycięcie pożądanego kształtu w odpowiedniej wielkości.

Brzegi warto obszyć kolorową nitką lub koronką, a także dokleić wycięte z filcu w innym kolorze motywy wielkanocne: kwiatki, kurczaczki, pisanki.

Możesz także spróbować skalpelem lub nożem do tapet wyciąć kształt w takiej podkładce, zamiast doklejania ozdób.

Wielkanocne ozdoby z filcu na piku

Równie prostym, co uroczym sposobem na stworzenie pięknych dekoracji wielkanocnych, jest zrobienie ozdób na patyku. Formą przypominają lizaka - i są tak samo słodkie w odbiorze.

Gotowe pomysły na ozdoby z filcu znajdziesz w galerii.

Artykuł powstał na podstawie tekstu Wioletty Góreckiej. Pierwotnie został pierwotnie opublikowany 21.03.2014.

