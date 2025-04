fot. Fotolia

Czy każdy musi umieć upiec wielkanocną babkę?

Jeśli wierzyć tradycji, nieudana baba wielkanocna jest kompromitującym dowodem żenujących umiejętności kulinarnych pani domu. Być może dlatego nie każda z nas decyduje się upiec babę samodzielnie? A przecież obecnie to takie proste.

Kto by się dzisiaj przejmował przesądami? Przecież nie musimy, jak wieki temu nasze prababki, dodawać do wypieku 180 jaj, godzinami wyrabiać ciasta i wypraszać z domu mężczyzny, by baba mogła wyrastać w spokoju! Czy jesteśmy mniej cierpliwie i bardziej oszczędne? Nie w tym rzecz. Cenimy tradycję i chętnie sięgamy do skarbnicy przepisów naszych mam, żeby w święta dom wypełnił zapach świeżego ciasta. Mamy jednak mniej czasu i… lubimy mieć wybór. Możemy upiec babę z podstawowych składników, posiłkować się mieszanką ciasta lub kupić gotowy wypiek w cukierni.

Niegdyś babę wielkanocną wypiekano w Wielki Piątek w piecu chlebowym. Uważano, że jeśli w pobliżu rosnącego ciasta pojawi się chłop - baba opadnie. No cóż, dzisiaj sprawa jest prostsza. By obalić przesąd wystarczą dobre drożdże. Możemy sięgnąć po świeże lub suszone drożdże instant, które zagwarantują lekki i puszysty wypiek.

Jak ozdobić wielkanocną babę?

Dawniej upieczoną babę traktowano jak królewnę! Panny służące gorące ciasto kładły na poduszkach i kołysały jak dziecko do snu, aż baba zupełnie wystygła. Tradycja tradycją, ale bez przesady - kto dzisiaj ma służbę i czas na takie zabawy? Upieczone ciasto zostawmy na kratce, by spokojnie wystygło, a skupmy się na dekoracji. Świetny lukier można przygotować na bazie wody różanej lub pomarańczowej. Polewa czekoladowa to też dobry wybór, pod warunkiem, że na pewno ładnie zastygnie.

No dobrze, czy jednak każdą tradycję związaną z wielkanocną babą warto przenieść w XXI wiek? Otóż nie! Nadal możemy, jak niegdyś w Wielkopolsce, podać świąteczny wypiek wraz z filiżanką kawy… zbożowej oczywiście! Będzie zdrowiej, a na pewno inaczej niż na co dzień.

