Wielkanocny wystrój wnętrz to nie tylko pokraczne kurczaki z hipermarketu, które często można w tym okresie spotkać w koszach wystawionych przy kasach. Da się go również zaaranżować bez wszechobecnej żółci, bez króliczków i baranków. Aranżacja wnętrza na Wielkanoc może być wbrew pozorom bardzo glamour i świetnie pasować nawet do mieszkania urządzonego w minimalistycznym, skandynawskim stylu.

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszą się wieńce wielkanocne, inspirowane znanymi od lat wieńcami adwentowymi. Te pierwsze oczywiście nawiązują do stylistyki wiosennej, często są przybrane wydmuszkami lub świeżymi kwiatami, a ich podstawą na ogół stają się bazie. Na czasie są też drzewka wielkanocne - włożone do wazonu świeże gałązki, puszczające pierwsze listki, które są dodatkowo udekorowane świątecznymi zawieszkami, np. jajkami na wstążeczkach.