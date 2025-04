Semana Santa czyli Święty Tydzień, trwa od Niedzieli Palmowej. Choć w sklepach próżno szukać typowych ozdób i pisanek, święta wielkanocne w Hiszpanii obchodzone są wyjątkowo uroczyście.

Wielkanoc w Hiszpanii - tradycje i zwyczaje

Święta wielkanocne w Hiszpanii to czas procesji, które przechodzą ulicami miast. Procesje wielkanocne w Hiszpanii mają charakter pokutny, wspomina się podczas nich mękę Chrystusa.

Pierwsze procesje ruszają już w Niedzielę Palmową, a najbardziej znaną z nich jest La Borriquita, czyli oślica. Jej nazwa nawiązuje do zwierzęcia, na którym do Jerozolimy wjechał Jezus Chrystus. Na ulicach miast licznie pojawiają się kobiety ubrane na czarno, wyposażone w kołatki i duże bębny męczeństwa.

Ciężkie figury wiezione są na specjalnych wózkach lub dźwigane. W procesji biorą udział członkowie bractw, np. Bractwa Pokutnego Prawdziwego Świętego Krzyża. Jego członkowie zakładają długie czarne tuniki, przykryte zielonymi płaszczami. W procesjach udział biorą także dzieci, przebrane w tradycyjne stroje nazarenos, które mają długie, białe kaptury.

fot. Adobe Stock

Kolejną tradycją świąt wielkanocnych w Hiszpanii jest biczowanie w La Rioja. Już od XV wieku w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek w różnych częściach Hiszpanii odbywa się biczowanie. W tej osobliwej procesji biorą udział picaos czyli pokutnicy. Pobożni mężczyźni idą boso, ubrani na biało, ciągnąc za sobą metalowe łańcuchy. Pozostają anonimowi, a idą, by zadośćuczynić za swoje grzechy.

Ich plecy biczowane są tak długo, aż skóra stanie się fioletowa. Wtedy rany nakłuwane są potłuczonym szkłem, a po biczowaniu zakłada się wełniany płaszcz. Następnie skórę pokutników naciera się specjalnym balsamem i przemywa wodą z rozmarynem, co ma przyspieszyć gojenie się ran. Pokutnikami w czasie marszu opiekują się członkowie bractwa, którzy pilnują, by rany nie były zbyt głębokie.

W procesji tej mogą brać udział także kobiety, ale nigdy w roli pokutników.

W Niedzielę Palmową Hiszpanie idą do kościoła przynosząc prawdziwe liście palm. W trakcie procesji dzieci otrzymują od rodziców i dziadków palmy przystrojone słodkościami, które zjadają jeszcze w trakcie procesji (zazwyczaj są to czekoladowe jajka, żelki i cukierki).

Trudno wyobrazić sobie również święta wielkanocne w Hiszpanii bez podróży po kraju. Hiszpanie nie tylko spędzają czas w rodzinnym gronie i biorą udział w procesjach, lecz także podróżują do różnych zakątków państwa.

Hiszpanie nie znają za to zwyczaju malowania jajek, nie zdobią pisanek, zdecydowanie popularniejsze są jajka czekoladowe. W kościołach nie święci się także pokarmów, Hiszpanie nie przywiązują tak wielkiej wagi do przedświątecznych porządków czy przygotowań do Wielkanocy. W Wielki Czwartek i Wielki Piątek Hiszpanie mają wolne.

Wielkanoc w Hiszpanii - potrawy

Na Wielkanoc w Hiszpanii przygotowuje się tradycyjne potrawy:

mona de pascua (kolorowe drożdżówki z czekoladowymi jajkami),

potaje de garbanzos (zupa z cieciorki),

potaje de vigilia (potrawka z rybą),

huevos de vigilia (potrawka z jajkami na twardo)

torrijas (smażone słodkie bułeczki z miodem lub cynamonem).

fot. Adobe Stock

Prawdziwą ucztą dla podniebienia z pewnością są słodkości. Smażone przez cały Wielki Tydzień pączki nadziewane kremem waniliowym czy kruche ciastka z aromatem białego wina, należą do ulubionych przysmaków.

Na Wielkanoc w Hiszpanii piecze się specjalne ciasto z ukrytym w środku czekoladowym jajkiem (dawniej było to po prostu kurze jajko).

Na obiad przygotowuje się potrawkę z cieciorki, szpinaku, dorsza. Popularnie podaje się także dorsza w pomidorach.

