Z roku na rok podejście Polaków do tradycyjnego sposobu spędzania świąt zmienia się coraz bardziej. Porzucają rodzinne spotkania na rzecz spędzenia Wielkanocy poza domem. Święta Wielkanocne w Grecji czy w innych ciepłych krajach stają się coraz bardziej popularne. Dlaczego tak chętnie nasi rodacy wybierają Grecję na cel swoich wiosennych wojaży? Jakie są podobieństwa, a jakie różnice między Wielkanocą w Polsce i w Grecji? Sprawdziłyśmy!

Reklama

Święta alternatywne – ale nie gorsze!

Ucieczka od codziennego miejsca zamieszkania, a także od obowiązków, jest coraz częściej praktykowana przy każdej nadarzającej się okazji. Nie każdy święta chce kojarzyć z podwójnym wysiłkiem – z pracy bieg po zakupy, gotowanie, pranie i sprzątanie, a także szykowanie prezentów. Nie dla wszystkich jest to wymarzony sposób spędzania świąt. Skoro tyle rzeczy dookoła ulega unowocześnieniu, dlaczego więc nie urozmaicić także tradycyjnego spędzania świąt? Jak wygląda Wielkanoc w Grecji?

Różnice między Wielkanocą w Polsce i w Grecji

Grecy, podobnie jak Polacy, oczekiwanie Wielkanocy rozpoczynają 40 – dniowym postem. Wyklucza on całkowicie spożywanie mięsa, ryb oraz nabiału, a zamiast tego na stołach pojawia się ciecierzyca, fasola, soczewica oraz owoce i warzywa. Co ciekawe, post w Grecji zakłada także wstrzemięźliwość seksualną w małżeństwie. Wielkanoc w Grecji rozpoczyna się w sobotę przed Niedzielą Palmową – jest to tak zwana Sobota Łazarza. W tym dniu greckie dzieci odwiedzają domy i śpiewają, w zamian za co dostają drobne kwoty pieniędzy lub jajka. Zwyczaj ten na pierwszy rzut oka przypomina Halloween!

Morze, plaża, drink z palemką i oliwa zamiast pisanki?

W Polsce trudno wyobrazić sobie, aby w wielkanocnym koszyczku ze święconką zabrakło jajek. Tymczasem Grecy, w Wielką Środę święcą...oliwę i oregano. Tak samo jak jajkom, przypisuje się im życiodajną moc. W Wielką Niedzielę – podobnie jak u nas – przychodzi czas na prawdziwie grecką ucztę! Co ciekawe, Grecy wychodzą na ulicę i częstują pieczonymi kawałkami baraniny. W Polsce jada się pieczenie z różnych mięs – przede wszystkim z wołowiny, wieprzowiny, a także indyka czy kaczki. W Grecji zaś na stołach króluje baranina i pieczone kozy. Święta wielkanocne w Grecji to także czas malowania pisanek – ale tylko na czerwono, gdyż kolor ten symbolizuje nowe życie. Czym jeszcze różni się Wielkanoc grecka od polskiej?

Wielka Niedziela – jedz, pij, baw się i odpoczywaj!

Wielka Niedziela to prawdziwa uczta – bez hamulców. Głównym założeniem jest radość, zabawa, czas spędzany z rodziną i odpoczynek. Bardzo popularną zabawą jest stukanie się jajkami pomalowanymi na czerwono. Tradycja mówi, że osoba, której jajko nie pęknie podczas tej zabawy, będzie wiodło się przez cały kolejny rok. Wszechobecna radość, wspaniałe potrawy, a także gorący klimat i niezapomniane widoki: Wielkanoc spędzona w Grecji bez wątpienia zapisze się w pamięci jako niezwykle spędzony czas!

To także może cię zainteresować!

Reklama

Wielkanoc u sąsiadów- jak obchodzi się święta w innych krajach?

Hiszpańskie gorące słońce i ciekawa kultura - Wielkanoc w Hiszpanii!

Wielkanocna sałatka z brokułami - zaproś wiosnę do swojego domu!