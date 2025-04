Wielkanoc w Anglii to bardzo rodzinne święta, choć trzeba wiedzieć, że równie mocno jak ze zmartwychwstaniem Chrystusa, kojarzą się z nadejściem wiosny.

Spis treści:

Wielkanoc w Wielkiej Brytanii, podobnie jak Wielkanoc w Polsce, kojarzy się m.in. z postacią wielkanocnego zajączka. Ukrywanie czekoladowych jajek i czekoladowych zajączków w ogrodzie ma w Anglii długą tradycję. Dzieci szukają łakoci w niedzielę o poranku.

Zwyczaj malowania pisanek w Wielkiej Brytanii powoli zanika, ustępując miejsca gotowym słodkim wyrobom.

Oprócz wielkanocnego zajączka, ogromną rolę pełnią jajka, jednak najczęściej jako wielkanocna potrawa czy element zabawy. Rolling Egg to swoiste wyścigi w turlaniu jajek do mety. Wygrywa ten, czyje jajko w nienaruszonym stanie znalazło się na niej jako pierwsze.

Brytyjczycy nie mają zwyczaju chodzenia do kościoła ze święconką, rzadko też poszczą. Mają jednak inne tradycje, których nie znamy w naszym kraju. Przykładem jest Royal Maundy, czyli wydarzenie odbywające się w Wielki Czwartek (Maundy Thursday).

Jest to tradycja nawiązująca do obmywania przez Jezusa stóp apostołów. Kiedyś, w tym dniu, monarcha postępował podobnie w stosunku do ubogich. Obecnie, królowa Wielkiej Brytanii wręcza monety, specjalnie wybite na tę okazję, ludziom szczególnie zasłużonym dla społeczeństwa, rozdając jednocześnie białe i czerwone portfele. Liczba wyróżnionych osób zależy od aktualnego wieku monarchy.

Wielkanoc w Wielkiej Brytanii ma charakter rodzinny, a wielu Brytyjczyków ma wolne od pracy już w piątek.

Do wielkanocnych tradycji w Anglii należy też Pace Egging. Dzieci chodzą od domu do domu, prosząc o czekoladowe jajka. W podziękowaniu śpiewają piosenkę, której słowa obiecują, że dzieci nie pojawią się w tym domu aż do... kolejnej Wielkanocy.

Brytyjczycy nie polewają się wodą, popularny u nas śmigus-dyngus nie jest znany na Wyspach.

W Wielkiej Brytanii tradycje wielkanocne sięgają daleko w przeszłość przedchrześcijańską. Już sama nazwa Easter wywodzi się od imienia bogini wiosny, Eostre. Popularny gość kartek świątecznych i witryn sklepowych – zajączek wielkanocny (easter bunny), również pochodzi z Wysp i jest symbolem płodności.

Wielkanoc w Anglii ma bardzo komercyjny charakter i wiąże się z licznymi wyprzedażami i festynami. Symbolem świąt, podobnie jak symbolem wiosny, są kwitnące żonkile, a Londyn wprost rozkwita.

Najpopularniejsze potrawy wielkanocne w Wielkiej Brytanii to:

słodkie bułki (hot cross buns),

gotowane jajka (podawane zwłaszcza na śniadanie wielkanocne),

pieczone jagnię,

Simnel Cake (ciasto migdałowo-owocowe),

Easter Pudding ,

, wielkanocne herbatniki.

Simnel Cake, czyli ciasto przykryte warstwą masy marcepanowej, specjalnie na święta zyskuje dekoracje w postaci 11 marcepanowych kuleczek, co ma symbolizować 11 apostołów (wszystkich poza Judaszem).

Tradycyjnie wypiekane słodkie drożdżowe bułki z marmoladą, przystrojone są lukrowym krzyżem.

fot. Adobe Stock

