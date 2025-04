Wielkanoc 2019 – kiedy?

Wielkanoc to jedno ze świąt ruchomych. Według ustaleń Soboru Nicejskiego z 326 roku, powinna ona być świętowana zawsze w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca, która następuje po 20 marca. Właśnie dlatego Wielkanoc, w zależności od roku, możemy świętować zarówno w marcu, jak i w kwietniu.

Od jej daty zależne są też inne święta kościelne: Środa Popielcowa, Wniebowstąpienie, Zesłanie Ducha Świętego czy Boże Ciało.

Kiedy wypada Wielkanoc w 2019 roku?

Obecny rok to wyjątek, który pojawia się raz na 19 lat. Astronomiczna wiosna w 2019 roku rozpoczęła się 20 marca o godz. 22.58, a pierwsza wiosenna pełnia 4 godziny później – o godz. 2:43. Właśnie dlatego Wielkanoc będziemy obchodzić dopiero za kilka tygodni. Wielka Sobota w 2019 wypada 20 kwietnia, a Wielka Niedziela wypada 21 kwietnia. Niedziela jest dniem wolnym od pracy.

Wielkanoc 2019 – agroturystyka

Wielkanoc (i inne święta) nie wszyscy spędzają przy świątecznym stole w domu. Wiele osób korzysta z dni wolnych i wyjeżdża w ciche miejsca, korzystając z agroturystyki, hoteli czy pensjonatów. Gdzie warto się wybrać?

Wielkanoc w Kazimierzu Dolnym

Kazimierz Dolny znajduje się w woj. lubelskim, a jego początki jako osady sięgają XI wieku. Chociaż miasto jest niewielkie, posiada wiele cennych zabytków. Amatorów architektury sakralnej zainteresuje na pewno kościół farny św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja zbudowany w latach 1586-1589 czy kościół św. Anny z 1671 r. ze szpitalem św. Ducha dla ubogich z 1735 r.

Oprócz kościołów, warto zwiedzić ruiny zamku z XIV – XVI wieku oraz wieżę obronną z II poł. XIII – XIV wieku. Kazimierz Dolny to też urokliwe uliczki, kamienice i spichlerze. Są także drewniane domy z XVIII i XIX wieku, synagoga i piękna kapliczka przy tzw. Bramie Lubelskiej. To miasteczko idealne do rodzinnych spacerów!

Wielkanoc w Sopocie

Czas na Sopot. To miasto położone nad Zatoką Gdańską oczaruje każdego. Mamy tutaj drewniane molo spacerowe z przełomu XIX/XX wieku, latarnię morską i słynną Operę Leśną z 1909 roku. Turystom spodoba się także Krzywy Domek. Najpiękniejsze są jednak plaże, którymi można spacerować godzinami! A potem wystarczy tylko wybrać restaurację i rozkoszować się rybą (albo tradycyjnymi wielkanocnymi potrawami...).

Wielkanoc w Krośnie

Święta Wielkiej Nocy warto także spędzić w Krośnie w woj. podkarpackim. Krosno to miasto nazywane małym Krakowem. Dlaczego? Na zabytkowym rynku znajdziemy podcienia – takie same, jak na krakowskim rynku. Turystów zainteresuje też Centrum Dziedzictwa Szkła, Muzeum Podkarpackie czy zabytkowe pałace i kamienice.

Krosno posiada również piękne okolice – warto zwiedzić Zamek Kamieniec w Odrzykoniu (znany z „Zemsty” Fredry), drewniany kościół w Haczowie, który jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W okolicach są także miasteczka uzdrowiskowe Iwonicz-Zdrój i Rymanów Zdrój oraz kopalnia ropy naftowej w Bóbrce.

Polska Wielkanoc

Święta wielkanocne wiążą się z wieloma tradycjami i zwyczajami. Niektóre z nich pochodzą nawet z XIV wieku! Co oznaczają poszczególne symbole wielkanocne?

Topienie Judasza

W niektórych polskich wsiach młodzi mężczyźni zabierali słomianą kukłę – symbol Judasza, którą następnie wleczono przez wieś, obrzucali kamieniami, by pod koniec wrzucić do wody i utopić.

Niedziela Palmowa

To dzień rozpoczynający Wielki Tydzień. Kiedyś nie mówiono o niej „palmowa”, a „kwietna” bądź „wierzbowa”. Przyjście do Kościoła z kolorową palmą to symbol wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Palmy najczęściej wykonane są z gałązek wierzby, bukszpanu czy kwiatów. Dawniej po przyjściu z kościoła głowa rodziny delikatnie uderzała palmą każdego z domowników. Palmę następnie umieszczało się nad drzwiami bądź obok okna, by chroniła dom przed burzą i pożarem.

Przedświąteczne porządki

Nie chodzi tutaj tylko o to, by podczas przyjmowania gości nasz dom lśnił czystością. Wielkanoc świętujemy wiosną, a wtedy wszystko budzi się do życia z zimowego snu. Dawniej wierzono, że sprzątanie całego domostwa, malowanie domu czy przyozdobienie pomieszczeń wielkanocnymi ozdobami sprawi, że wszyscy domownicy będą zdrowi. Właśnie dlatego każdy musi sprzątać!

Malowanie jajek

Jest symbolem rodzącego się życia. Wspólne malowanie i ozdabianie to tradycja w polskim domu. W każdym regionie jajka wyglądają jednak nieco inaczej!

Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek z ołtarza znika obrus i kwiaty. Milkną także dzwony. Po raz kolejny zabrzmią dopiero w Niedzielę Wielkanocną. Wierni przygotowują się do Ostatniej Wieczerzy i męki pańskiej.

Wielki Piątek

Wielki Piątek to dzień, w którym obowiązuje ścisły post. Dawniej na wsiach w Wielki Piątek zakopywano żur i śledzie, czyli typowe postne potrawy. Śledzie przybijano też gwoździami do drzewa. Oznaczało to koniec postu, czas zabaw i radości!

Wielka Sobota

Na polskich wsiach istniał zwyczaj spryskiwania domów wodą. Wszystko po to, by domownicy byli zdrowi. Z gałązek leszczyny robiono natomiast wielkie ognisko. Popiół rozrzucano na znak dobrobytu na polach. Współcześnie w Wielką Sobotę święci się koszyczek wielkanocny. Tradycja nakazuje także, by wszystkie porządki i przygotowywanie potraw zakończyć przed pójściem do kościoła.

Wielka Niedziela

To najważniejszy dzień dla wszystkich katolików, w którym stół przykryty jest białym obrusem, a domownicy dzielą się jajkiem i składają sobie życzenia. W Niedzielę Wielkanocną na stole pojawiają się wszystkie kiełbasy, szynki, pasztety oraz ciasta: mazurki i wielkanocne babki.

Wielki Poniedziałek, czyli Śmingus-dyngus

To dzień, w którym oblewamy się wodą. Dawniej ten zwyczaj obowiązywał tylko młodych – oblanie wodą panny oznaczało, że szybko wyjdzie za mąż. Na wsiach uderzało się też wzajemnie wierzbowymi gałązkami. By wykupić się od oblania wodą, dawano pisanki, słodycze i pieniądze.

