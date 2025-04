Wielka Sobota to trzeci dzień Triduum Paschalnego, stanowiący bezpośrednie przygotowanie do świąt wielkanocnych. Rano w kościołach całej Polski święci się pokarmy, a wieczorem odbywa się liturgia Wielkiej Soboty, czyli jedna z najbardziej uroczystych celebracji w ciągu całego roku.

Wielka Sobota - post jest obowiązkowy?

Wielki Piątek to dzień, w którym wszyscy katolicy są zobowiązani do zachowywania postu ścisłego. Oznacza to, że należy powstrzymać się od jedzenia pokarmów mięsnych, a w ciągu dnia spożyć tylko 3 posiłki, z czego jeden do syta. Wierni poniżej 18 roku życia i powyżej 60 roku życia są zobowiązani zachować tylko post od mięsa.

A co z Wielką Sobotą? Post w tym dniu wprawdzie nie jest obowiązkowy, ale wielu wierzących postanawia go jednak przestrzegać. To tzw. post paschalny. Polega on na powstrzymaniu się od jedzenia pokarmów mięsnych i trwa do wieczornej liturgii. Oznacza to, że zgodnie z tradycją, wieczorem można jeść wszystkie produkty bez ograniczeń.

Zwyczajowo w wielu rodzinach, po powrocie z Liturgii Paschalnej, rozpoczyna się symboliczne świętowanie - próbowanie wielkanocnych ciast i mięs. Zgodnie ze starotestamentalną tradycją, nowy dzień zaczyna się po zmroku. Wielkosobotni wieczór jest więc już początkiem obchodów niedzieli Zmartwychwstania.

Warto podkreślić, że post w Wielką Sobotę to jedynie tradycja (podobnie jak w Wigilię). Obowiązek wstrzemięźliwości Kościół nakłada na wiernych tylko podczas 2 dni w roku - w Środę Popielcową i w Wielki Piątek.

Temat postu w Wielką Sobotę został poruszony podczas II Soboru Watykańskiego. Ustalono wtedy, że należy zachęcać do niego wierzących, aby dzięki temu doszli do pełnej radości w niedzielę Zmartwychwstania.

