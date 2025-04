Wiązanka na Wszystkich Świętych może służyć jako ozdoba nagrobka i być alternatywą dla wazonu z kwiatami albo tradycyjnego stroika, ale także dodatkiem do nich. Możesz ją kupić albo przygotować samodzielnie. Jakie kwiaty najlepiej wykorzystać i co dodać do wiązanki, aby całość prezentowała się dobrze?

Jeśli chcesz wybrać modne i nowoczesne wiązanki na Wszystkich Świętych, postaw na nieoczywiste konstrukcje oraz połączenia kolorystyczne. Idealnie sprawdzą się wiązanki, które będą ustawione niemal pionowo. Jeśli mają dobry stelaż i podstawę, będą stabilnie stać na nagrobku. Możesz także przywiązać je cienką nitką do krzyża, jeśli boisz się, że wiatr je zniszczy.

Oprócz pionowych, stojących wiązanek popularne w tym sezonie są także leżące, ale bardzo rozłożyste i efektowne wiązanki. Przypominają nieco tradycyjne stroiki na Wszystkich Świętych, ale są o wiele bardziej strzeliste i nie mają miejsca na znicze ani dodatkowy wazon.

fot. Najmodniejsze wiązanki na Wszystkich Świętych 2023/Pinterest

Jeśli szukasz naprawdę nowoczesnego i modnego projektu, wybierz wiązankę z dodatkowym elementem w postaci krzyża, serca lub aureoli stworzonej z ozdobnych gałązek. Sprawdzi się także wiązanka umieszczona w dekoracyjnym niskim wiklinowym koszu. Możesz także umieścić wiązankę na kawałku drewna.

fot. Nowoczesne wiązanki na Wszystkich Świętych/Pinterest

W wiązance na Wszystkich Świętych zazwyczaj znajdują się ozdobne trawy oraz średniej wielkości dekoracyjne kwiaty. Najpopularniejsze są oczywiście chryzantemy, ale także róże oraz amarylis. Jako dodatek możesz wykorzystać drobne, eleganckie goździki. Niekiedy w wiązance umieszczone są także kolorowe astry.

Zobacz też: zimowanie chryzantem

Kwiaty w wiązance na Wszystkich Świętych najczęściej są sztuczne, ale możesz zdecydować się także na żywą kompozycję.

Jaki kolor kwiatów na Wszystkich Świętych?

W dzień Wszystkich Świętych dla niektórych nie tylko kształt i rodzaj dekoracji ma znaczenie, ale także kolor kwiatów, które kładziesz na grobie. Biały kolor zarezerwowany jest dla osób, które odeszły za wcześnie (głównie dzieci, nastolatków i młodych dorosłych). Niebieski to znak wiary w ponowne spotkanie z bliską osobą po śmierci, a fioletowy oznacza żałobę i często jest wykorzystywany tuż po śmierci danej osoby.

Najczęściej na cmentarzu pojawiają się uniwersalne czerwone róże, a także żółte kwiaty, które są symbolem radości, ale też zadumy i melancholii.

fot. Wiązanka na Wszystkich Świętych/Adobe Stock, Robert

Chryzantemy są oczywistym wyborem, jeśli chodzi o wiązanki, bukiety i stroiki na Wszystkich Świętych. Najczęściej są żywe i świetnie komponują się z bazą z zielonych gałązek iglaków czy dużymi liśćmi.

Dekoracje na cmentarz z chryzantemami sprzedawane są także w dzień Wszystkich Świętych w małych sklepikach oraz bezpośrednio pod cmentarzem, przez co wiele osób decyduje się na ich zakup na ostatnią chwilę.

fot. Wiązanka na Wszystkich Świętych z chryzantemami/Pinterest

W takiej wiązance mogą być tylko chryzantemy, ale świetnie prezentuje się także kompozycja z czerwonymi, różowymi albo białymi różami, a także drobnymi goździkami. Możesz też łatwo zrobić taką wiązankę samodzielnie.

fot. Wiązanka na Wszystkich Świętych z chryzantem/Pinterest

Żywe kwiaty wciąż często są wykorzystywane do przygotowania wiązanki na Wszystkich Świętych. Tworzą piękną dekorację, która niestety nie jest trwała. Cięte kwiaty szybko więdną, przez co wiązanka nadaje się do kosza już ok. tydzień po Wszystkich Świętych. Niemniej jednak wiele osób wciąż się na to decyduje, ponieważ żywe kwiaty wyglądają pięknie i stanowią idealny dodatek do kolorowych zniczy i stroików.

Jednocześnie sporo osób decyduje się na wiązanki w pełni stworzone ze sztucznych elementów lub żywych kwiatów i sztucznej bazy oraz dodatków. To także dobra opcja, a w pełni sztuczna ozdoba posłuży przez wiele sezonów - wystarczy tylko odpowiednio przechować ją w domu przez resztę roku.

fot. Wiązanka na Wszystkich Świętych/Adobe Stock, PhotoRK

Piękną wiązankę na Wszystkich Świętych możesz także przygotować samodzielnie. Wykorzystaj do tego gotowy stelaż, do którego przymocujesz ozdoby albo wszystko stwórz samodzielnie. Potrzebne ci będą zielone liście lub/i gałązki iglaków, a także ozdobne trawy oraz oczywiście cięte kwiaty.

Wszystko to może być żywe albo sztuczne. Poszczególne elementy łatwo połączysz ze sobą przy pomocy cienkiego dekoracyjnego sznurka lub nitki.

Możesz także przymocować je do wybranego stelażu. Świetnie będzie prezentować się wiązanka na kawałku drewna albo na wiklinowej podstawie.

fot. Jak zrobić wiązankę na Wszystkich Świętych/Pinterest

Wiązankę udekoruj wedle uznania drobnymi kwiatkami lub wstążkami. Świetnie sprawdzi się także dekoracyjny znicz lub lampion na baterie.

