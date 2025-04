Przejście na emeryturę to swego rodzaju data graniczna - oto kończy się okres intensywnego życia zawodowego, a przychodzi pora na zasłużony odpoczynek. Wielu świeżo upieczonych emerytów obawia się nieco tego momentu - często nie są przyzwyczajeni do bezczynności. Z kolei inni czekają na tę chwilę z wytęsknieniem. Niezależnie od nastawienia, warto okazać w tym dniu swoje wsparcie. Najlepiej... z przymrużeniem oka, czyli składając wesołe życzenia z okazji przejścia na emeryturę.

Reklama

***

Nadchodzi błogiego lenistwa czas,

więc przyjmij życzenia od wszystkich nas.

Czas szybko leci, więc ledwo matura,

a tu już za rogiem - EMERYTURA!

***

Wieczny relaks i codzienna laba,

emerytura to świetna sprawa.

Życzę Ci żeby nie przyszła nuda,

niech każdy plan zrealizować się uda!

***

Codziennie odpoczynek, jak zdarta płyta,

oto jest błogie życie emeryta!

Gdy emerytury czas nadchodzi,

na relaks najwyższa pora przychodzi.

***

Wszystkiego najlepszego, emerycie kochany,

bądź zawsze zdrowy i zrelaksowany.

Za pracą nie tęsknij, na nudę przyszła pora,

rozpoczyna się laba od rana do wieczora.

***

Życie emeryta jest bardzo szczęśliwe,

więc dziś Ci składamy życzenia życzliwe.

Zdrowia, radości i zero nudy,

niech Cię omijają codzienności trudy.

***

Nooooo nasz kochany emerycie!

Teraz rozpoczniesz prawdziwe życie!

Już możesz spać codziennie do południa,

żaden szef Ci życia nie będzie utrudniał.

***

Jak to się mówi - fura, skóra i komóra,

a do tego jeszcze: EMERYTURA!

Emeryt wiedzie życie spokojne,

dni są szczęśliwe, a noce upojne.

Emeryt budzika nie nastawia,

emerytowi nic kłopotu nie sprawia.

Emeryt to od jutra również i Ty!

Przed Tobą same radosne dni!

***

Emeryt w spokoju kawkę popija,

emerytowi życie przyjemnie mija.

Więc i Tobie dziś życzymy, kochany emerycie,

niech już nic nigdy nie smuci Cię!

***

Gdy emerytury nadchodzi pora,

czas na imprezę od rana do wieczora.

Wszystkiego najlepszego serdecznie życzymy,

bardzo radośnie o Tobie myślimy.

Reklama

Czytaj także:

Życzenia na weekend

Życzenia na dzień dobry