Niezbędnik Komunijny - W co wyposażyć dziecko ?

Komunia dziecka to ważne wydarzenie w rodzinie. Jednym z problemów z jakim zmagają się rodzice dziecka w klasie drugiej jest wybór stroju do komunii. W zależności od płci dziecka oraz zwyczajów danej parafii może to być sukienka dla dziewczynki, garnitur dla chłopca oraz alba dla dzieci obojga płci.