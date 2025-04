Kolory i tkaniny

Reklama

Wszelkie szarość, które pozostały po zimie w naszych szafach możemy złamać kolorowymi dodatkami. Pasować nam będą torebki w kolorze czerwonym, albo apaszki o barwie soczystej trawy, żółty również pomoże ożywić nasz strój. Tkaniny dobieramy do pogody, w tym sezonie powinny być więc lekkie i cienkie.

Kościół i śniadanie wielkanocne

Niezastąpiona na rodzinne świąteczne wizyty okaże się z pewnością biała bluzka. Możesz zestawić ją z klasycznymi rurkami bądź elegancką spódnicą w kolorze beżowym. Nieodzownym elementem będzie żakiet, na nogach oczywiście zawsze modne baleriny (wygoda!). Do pełni ubioru brakuje jeszcze eleganckiej bransoletki, strój może również dopełnić apaszka z motywem kwiatowym modnym tej wiosny. Warto zaopatrzyć się również w płaszcz.

Możesz założyć modny w tym sezonie trencz, najlepiej w karmelowym kolorze, ale do wyboru masz jeszcze granat i czerwień. W tym roku długość płaszcza powinna sięgać do biodra, jeśli jednak jesteś wysoką kobietą możesz pozwolić sobie na okrycie sięgające do połowy łydki. Nadal na topie będą płaszcze typu baby doll i marynarskie fasony.

Ubrania dobierajmy też do pogody. Wiadomo, że Wielkanoc przypadnie na ostatni kwietniowy weekend. Długoterminowe prognozy zakładają, że w ciągu dnia będziemy cieszyć się słoneczną pogodą, a noce pozostaną chłodne.

Rodzinny obiad

Szaleństwo trzeba ograniczyć, przyjście z odkrytym pępkiem może zepsuć relacje z nawet najlepszymi teściami. Możemy włożyć dopasowany żakiet w kolorze karmelu czy też dopasowaną do naszej figury sukienkę. Pantofle na wysokim obcasie i kopertówka będą odpowiednim wykończeniem wyjściowego stroju.

Wyjście z przyjaciółmi wieczorową porą

Reklama

W tej sytuacji dajemy przyzwolenie na szaleństwo. Pamiętaj, że masz czuć się swobodnie i dobrze się bawić. Wybierz ozdobną bluzkę np. w cekiny, albo zwykłą bokserkę, którą ożywisz doczepianą różą czy naszyjnikiem. Spodnie powinny być w stonowanym kolorze, ale możesz do nich dobrać ekstrawagancki pasek. Na nogi baleriny bądź Twoje ulubione botki.