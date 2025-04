Bądź elegancka i skromna na komunii



Pierwsza komunia święta to przede wszystkim uroczystość kościelna i spotkanie rodzinne. Chociaż wydaje się to oczywiste, warto jeszcze raz przypomnieć o podkreślaniu odświętnym strojem podniosłości wydarzenia. Strój powinien być raczej skromny, Nie powinien przykuwać nadmiernie uwagi innych. Mini spódniczkę oraz głęboki dekolt załóż, ale... raczej na inną okazję. W tym dniu warto przygotować np. spódnicę i żakiet w pastelowych odcieniach różu czy też mięty. Idealnym rozwiązaniem będzie również kobiecy garnitur w modne czarno-białe paski czy też cały utrzymany w bieli. Przy wyborze swojej kreacji, zwróć również uwagę na jakość materiału. Uroczystość komunijna celebrowana jest głównie przy stole. Zadbaj więc o to, by twój strój za bardzo nie gniótł się od siadania.

Biel, pepitka i koronka będą wprost idealne - sukienki z kolekcji marki Vissavi 2013

Jeśli zdecydowałaś się na sukienkę/bluzkę odsłaniającą ramiona, pamiętaj, żeby koniecznie podczas mszy świętej założyć żakiet, który tuż po wyjściu z kościoła będziesz mogła zdjąć. Kościół to nie miejsce na rewię mody i należy szanować uczucia innych. Szacunek wyrażamy też poprzez strój, który powinien pasować do konkretnej okazji.

Garsonka z wzorami w stylu lat 60. i "grzeczna" sukienka - Bialcon - kolekcja wiosna/lato 2013

Bądź trendy na komunii



Uroczystość pierwszej komunii to zazwyczaj święto ośmiolatka i to na nim powinna być skupiona cała uwaga. Na nim i na istocie całej ceremonii. Nie powinnaś tego dnia zakładać sukienki z tysiącem falbanek (to nie ślub, ani wesele!) i ozdobić się zawartością całej szkatułki z biżuterią. Nie znaczy to jednak, że nie możesz połączyć skromności z panującymi obecnie trendami i twoimi własnymi upodobaniami. Kochasz neonowe kolory? Załóż np. garnitur lub marynarkę w intensywnym, czerwonym kolorze. Pamiętaj tylko, żeby spódnica nie była przesadnie krótka, a koszula nie miała zbyt głębokiego dekoltu.

Trochę koloru i drapieżnych wzorów, ale w odpowiedniej dawce - sukienki z kolekcji marki Vissavi 2013

Tego dnia postaraj się także odejść od czerni na dużych płaszczyznach materiału. To przecież radosny, majowy dzień, w którym wszyscy powinni czuć się rodzinnie i wiosennie. A twoja kreacja będzie wizytówką nastroju, który wnosisz. Jeżeli nie wyobrażasz sobie tej uroczystości bez czarnego koloru, postaraj się chociaż rozjaśnić swój strój kolorowymi dodatkami i akcesoriami.

Najmodniejsze kolory sezonu i najmodniejsze trendy idealnie nadają się na komunię: 1) żakiet Topshop, 945 zł; sukienka Topshop, 145 zł; kolczyki Topshop, 145 zł; torebka Kazar, 549 zł; buty Kazar, 469 zł 2) żakiet Marc O'Polo, Van Graaf, 559 zł; sukienka Mango 189 zł; naszyjnik Topshop, 72 zł; torebka Kazar, 699 zł; buty Kazar, 649 zł

Dopasuj się do partnera na uroczystości komunijnej



Jeżeli na komunię wybierasz się wspólnie ze swoim partnerem, pomyśl nad tym, jak dopasować swój strój do jego stylizacji. Nie chodzi oczywiście o to, żebyście oboje byli ubrani od stóp do głów na zielono lub pod kolor. W takim wypadku będziecie przypominać kosmitów lub rodzinę Kermitów, a nie pięknie prezentującą się, elegancką parę. Wasze kreacje nie mogą gryźć się ze sobą kolorystycznie i stylistycznie. Wystarczy, że partner będzie miał jakiś drobny element pasujący odcieniem, stylem do twojej kreacji lub ogólnego klimatu twojej stylizacji.

Wyjątkowe dni, takie jak uroczystość I Komunii Świętej wymagają wyjątkowej oprawy. Aktualne trendy sprzyjają osobom szukającym kreacji między innymi na to wydarzenie. Tego dnia postaw na piękno, modę, minimalizm i wykorzystaj złotą zasadę: mniej znaczy więcej.