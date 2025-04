Po pierwsze uważaj gdzie kupujesz fajerwerki. Petardy kupuj zawsze w sprawdzonych sklepach, a nie na straganach i stoiskach ulicznych. Takie wyroby powinny być przechowywane w odpowiednich warunkach, które gwarantują bezpieczeństwo produktu. Czynniki takie jak nieodpowiednia temperatura, nadmierna wilgotność powietrza mogą powodować ich uszkodzenie.

Obejrzyj etykiety

Wyroby pirotechniczne sprzedawane na terenie naszego kraju powinny posiadać instrukcję w języku polskim oraz posiadać widoczną datę ważności produktu. Pamiętaj, że do amatorskiego użytku stosowane są tylko fajerwerki zaliczone do I i II klasy. Wyroby pirotechniczne oznaczone jako klasa III przeznaczone są tylko do profesjonalnych pokazów pirotechnicznych.

Większość wypadków zdarza się w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z petardami, ich samodzielnemu przerabianiu lub wytwarzaniu, co jest absolutnie zabronione. Pamiętaj, żeby zawsze postępować zgodnie z instrukcją obsługi. Pod żadnym pozorem nie wolno odpalać petard z ręki, na balkonie, z dachu czy z okna. Najlepiej znaleźć dużą pustą i gładką przestrzeń, tak aby petarda się w ostatniej chwili nie przewróciła i nie zmieniała kierunku lotu. Po odpaleniu fajerwerku oddal się co najmniej 10 metrów od niego. Zadbaj też o to, aby w pobliżu nie było zwierząt, które mogą zostać spłoszone wybuchem. Najlepiej na ten czas swoje zwierzęta domowe zamknąć w wyciszonym pomieszczeniu w domu pod opieką któregoś z domowników. Zwierzę wtedy będzie czuło się bezpiecznie i nie wpadnie w panikę.

Uwaga na dzieci

Pamiętajmy też, że petard nie mogą odpalać same dzieci. Musi nad nimi zawsze czuwać osoba dorosła. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wolno sprzedawać materiałów pirotechnicznych osobom, które nie ukończyły 18 roku życia. Za sprzedaż fajerwerków osobom niepełnoletnim grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat.

Inne kary

Za nieostrożne obchodzenie się z środkami pirotechnicznymi grozi kara grzywny lub aresztu. Z kolei za spowodowanie bezpośredniego niebezpieczeństwa związanego z użyciem petard grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Pamiętaj też o zakazie odpalania petard w miejscach publicznych, który wydaje wojewoda. Zlekceważenie tego zapisu grozi odpowiedzialnością przed Sądem Grodzkim. Surowe kary grożą też nieodpowiedzialnym podmiotom wprowadzającym niebezpieczne produkty na rynek. W razie uchybień podlegają one karze grzywny albo pozbawienia wolności.