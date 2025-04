Zasady savoir – vivre są nieubłagane. Albo ktoś ich przestrzega, albo nie. Niektóre trudno zapamiętać lub też ich znaczenie z czasem się zatarło. Oto kilka ciekawostek związanych ze sztuką pięknego życia, które zostały spisane przez baronową Nadine de Rothschild w książce pt. „ Savoir – vivre XXI wieku”.

Zatem dlaczego krawat nazywa się krawatem? Ponieważ słowo krawat pochodzi od „croata” oznaczającego Chorwata. Co krawat ma wspólnego z Chorwacją? Otóż tamtejsi jeźdźcy nosili chustki, które uważa się za prekursorki współczesnych krawatów. Dzięki tej historii uznaje się również, że najlepsze krawaty pochodzą z Chorwacji.

Skąd zatem pochodzi nazwa smoking? Zgodnie z pierwszym skojarzeniem nazwa smoking pochodzi od angielskiego słowa smok – palić. W Anglii, skąd strój się wywodzi, było to specjalne męskie ubranie for smoking – czyli zakładane na czas palenia papierosów lub cygar. Panowie zamieniali fraki na smokingi po skończonej kolacji, kiedy to panie opuszczały jadalnię. Kiedy panowie wypalili ostatnie cygara oddawali lokajom okrycia for smoking i zakładali ponownie fraki. Po zmianie stroju mogli bez obaw powrócić do towarzyszących ich pań, bez obaw, że partnerki poczują zapach dymu.

Z kolei jeśli przyjrzymy się bliżej zwyczajowi wyprzedzania kobiety przez mężczyznę na schodach okaże się, że istnieje drugie dno takiego zachowania. W swojej książce baronowa tłumaczy, że owszem mężczyzna powinien iść schodami pierwszy, by w razie potknięcia ratować idącą za nim kobietę, ale nie tylko dlatego. Drugi powód jest taki, że idąc po schodach za kobietą mężczyzna mógłby niebacznie ujrzeć jej kostkę!

Cenną uwagą wydaje się również sugestia baronowej, by kobiety wybierające się do opery starannie wybierały suknie wieczorowe. Nie mogą być to suknie z mocno wydekoltowanymi placami. Jaki jest powód tej rady? Otóż nagie kobiece plecy mogą rozpraszać mężczyzn za nią siedzących.