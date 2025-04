Święta wielkanocne kojarzą się przede wszystkim z jajkami, ciastami, pasztetami oraz pieczonymi mięsami. Towarzyszą im zwykle pisanki, wianuszki z kwiatów oraz baranek – nieodłączne elementy świąt, jakimi jest Wielkanoc. Potrawy, które znajdują się na świątecznym stole, przez lata były ulegały modyfikacjom – dodawano nowe warianty, urozmaicano tradycyjne przepisy, a także wprowadzano nowe pozycje do świątecznego menu. Nie ulega jednak wątpliwości, że święta przygotowywane przez nasze babcie i prababcie smakowały najlepiej!

Tradycyjna Wielkanoc – potrawy, bez których się nie uda!

Podstawą każdych świąt wielkanocnych są:

biała kiełbasa

szynka

żurek

jajka

mazurki, babki i serniki

pieczone mięsa

Z biegiem czasu, wielkanocne menu, podobnie jak inne tradycje, ulegały modyfikacjom. Przeniknęły one tak głęboko do kultury, że trudno dziś oddzielić potrawy tradycyjne od tych unowocześnionych. Warto więc przypomnieć sobie, co do nich należy!

Tradycja przede wszystkim – Wielkanoc bez ulepszeń

Po tradycyjnym, 40 – dniowym poście, widok uginających się od pyszności stołów wielkanocnych sprawia największą radość. Wielka Niedziela to dzień zajadania się pysznościami z koszyczka – a w zasadzie także tego, na co tylko ma się ochotę. Co należy do tradycyjnych potraw wielkanocnych?

jajka – dzielimy się nimi z bliskimi tak, jak opłatkiem wigilijnym. Sposobów podania jajek jest mnóstwo, jednak w tradycji zawsze pojawiały się z dodatkami takimi jak majonez i sos tatarski. Jajka mogą być gotowane na miękko lub na twardo, a także być faszerowane – na przykład pieczarkami lub łososiem

– dzielimy się nimi z bliskimi tak, jak opłatkiem wigilijnym. Sposobów podania jajek jest mnóstwo, jednak w tradycji zawsze pojawiały się z dodatkami takimi jak majonez i sos tatarski. Jajka mogą być gotowane na miękko lub na twardo, a także być faszerowane – na przykład pieczarkami lub łososiem zupy – do tradycyjnych zup serwowanych na Wielkanoc, należy żurek oraz barszcz. Tradycyjna forma zakłada podanie żurku z ziemniakami, barszcz zaś gotowany był na boczku i kiełbasie. Inną, mniej znaną, jednak nie mniej pyszną zupą jest chrzanowa. Jego formuła może różnić się w zależności od regionu Polski, jednak wspólnym elementem zawsze jest chrzan

– do tradycyjnych zup serwowanych na Wielkanoc, należy żurek oraz barszcz. Tradycyjna forma zakłada podanie żurku z ziemniakami, barszcz zaś gotowany był na boczku i kiełbasie. Inną, mniej znaną, jednak nie mniej pyszną zupą jest chrzanowa. Jego formuła może różnić się w zależności od regionu Polski, jednak wspólnym elementem zawsze jest chrzan pieczone mięsa – najczęściej pojawiającymi się na Wielkanoc mięsami są: cielęcina, schab, kaczka, udźce z indyka oraz wołowina. Najczęściej faszerowane są serem, pieczarkami, śliwkami, suszonymi pomidorami oraz warzywami

– najczęściej pojawiającymi się na Wielkanoc mięsami są: cielęcina, schab, kaczka, udźce z indyka oraz wołowina. Najczęściej faszerowane są serem, pieczarkami, śliwkami, suszonymi pomidorami oraz warzywami szynka – najczęściej jest to szynka peklowana, często pieczona lub wędzona, a także gotowana.

