Mimo że jemioła to jedna z pasożytniczych roślin, nie mamy wobec niej przykrych skojarzeń. Dlaczego? To proste! Całowanie pod jemiołą przynosi szczęście - trzeba tylko spełnić kilka warunków.

Skąd się wzięła tradycja całowania pod jemiołą?

Wszystko zaczęło się w starożytności. Już w tamtym czasie zaczęto przypisywać tej roślinie szczególną, magiczną moc. Jemioła rosnąca na dębach była jednym z najsilniejszych talizmanów. W jej siłę wierzyli również Druidzi, dla których zrywanie tej rośliny było specjalnym, tradycyjnym obrzędem odprawianym podczas przesilenia zimowego.

Magiczna jemioła związana była z symbolem życia i płodności. Jej słodkie owoce miały mieć związek z boskim nasieniem.

Początkowo wieszanie jemioły pod sufitem miało zapewnić pomyślność domu oraz szczęście i zdrowie domowników. Wierzono również, że noszenie ze sobą tej rośliny wzmaga potencję seksualną.

Jak należy postępować, by pocałunek pod jemiołą miał magiczną moc?

Skąd wzięła się współczesna tradycja związana z bożonarodzeniową jemiołą? Jak to często bywa z tradycjami, nie do końca wiadomo. Jedno jest pewne – pierwsi pod jemiołą całowali się Anglicy. Co ważne, związane to było z rytuałem zrywania owoców tego krzewu.

Po każdym pocałunku zadaniem mężczyzny było zerwanie jednego owocu jemioły. Jeśli zebrał wszystkie, mógł liczyć na owocny w kwestii miłości rok. Było też prawie pewne, że może się w niedalekiej przyszłości spodziewać potomka.

Jak (według tradycji) należy postępować z jemiołą?

Zawieś ją nad wigilijnym stołem po pojawieniu się pierwszej gwiazdki. Można także umieścić ją nad kuchnią lub frontowymi drzwiami.

Po świętach jemiołę zasusz i przechowaj do następnego roku. Dzięki temu miłość nie zniknie z czterech kątów, a twoja rodzina będzie żyć w zgodzie, zdrowiu i szczęściu.

