Tradycje na Boże Ciało to nie tylko sypanie kwiatów. Znasz jakieś jeszcze?

Tradycje na Boże Ciało to przede wszystkim procesje z sypaniem kwiatów. To radosne święto obchodzone jest w całej Polsce, szczególnie we wsiach i małych miejscowościach. Podczas obchodów nie zapomina się także o rolnikach oraz ich plonach. Jak wyglądają ołtarze na Boże Ciało i jak obchodzi się to święto?