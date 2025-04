Od razu po narodzinach czy po kilku miesiącach? Podczas Wielkiego Postu, Adwentu czy może w Nowy Rok? Wielu rodziców zastanawia się, kiedy najlepiej ochrzcić dziecko i na jaki termin zgodzi się Kościół.

W Polsce można chrzcić dzieci w dowolnym czasie, niezależnie od tego, czy jest to Adwent czy Wielki Post. Pozwala na to polskie prawo kościelne. Jednak w poszczególnych parafiach mogą istnieć zupełnie inne zwyczaje. Oznacza to, że uroczystości takie odbywają się tylko w pierwszą lub ostatnią niedzielę miesiąca albo co drugi tydzień. Warto sprawdzić to wcześniej.

Pamiętajmy, że największym powodzeniem wśród rodziców, którzy chcą ochrzcić swoje dziecko, cieszą się takie święta, jak Boże Narodzenie, Wielkanoc czy Nowy Rok. Weźmy więc pod uwagę fakt, że jeżeli zdecydujemy się na jeden z tych terminów, w Kościele może być chrzczonych kilkoro dzieci jednocześnie. Oznacza to, że będą tłumy, a sama ceremonia potrwa trochę dłużej. Jeśli więc chcemy uniknąć tłoku, wybierzmy terminy cieszące się nieco mniejszą popularnością. Należą do nich takie miesiące, jak lipiec, sierpień i wrzesień. Jeżeli zdecydujemy się na bardziej rodzinną atmosferę, księża w niektórych parafiach mogą zaproponować nam zorganizowanie uroczystości po Mszy św.

Wiek dziecka

Nie bez znaczenia jest także wiek dziecka. Jeśli życie lub zdrowie malucha nie jest zagrożone, nie spieszmy się z Chrztem. Poczekajmy dwa lub trzy miesiące, do czasu, aż nasza pociecha będzie po pierwszych szczepieniach. Oprócz tego, że jego organizm będzie bardziej odporny, ona sama łatwiej zniesie całą ceremonię, bo prawdopodobnie prześpi całą Mszę. Jeżeli zdecydujemy się na Chrzest dziecka dużo później, tzn. kiedy będzie miało ono około roku, musimy liczyć się z tym, że może być ono bardzo ruchliwe i trudno będzie mu usiedzieć w miejscu.

Po ustaleniu wszystkich szczegółów, można wybrać się do kancelarii kościelnej i dopełnić wszystkich formalności. Jeśli chodzi o cenę za przeprowadzenie Mszy św. i udzielenie chrztu, to może ona być różna w zależności od parafii. Najczęściej jednak księża pobierają opłatę w wysokości ok. 200–300 zł.