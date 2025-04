Dlatego specjalnie dla Was, a także dla własnego dobra przygotowałyśmy najpotrzebniejsze świąteczne porady! Także - jak nie dać się zwariować świątecznemu szaleństwu. Będziemy je publikować w odcinkach, tak żeby nie przedawkować bożonarodzeniowego klimatu i żebyście miały wszystko w odpowiedniej chwili pod ręką. Tegoroczny świąteczny szał uważamy za rozpoczęty!

Gwiazdkowe podarunki 2011

Święta to także prezenty! Polecamy Wam nasz wybór prezentów za mniej niż 25, 50 i 100 zł. To rozsądne sumy, a prezenty są naprawdę oryginalne i pomysłowe. Sprawdźcie same! Jeśli uznacie, że Wasz pomysł jest lepszy koniecznie nam o tym napiszcie – znajdziecie nas na facebooku (profil kobieta.wieszjak.polki.pl) lub pod adresem e-mail lifestyle@next.pl.

Prezenty ciąg dalszy

Co kupić ukochanemu, przyjaciółce czy tacie to jeszcze jesteśmy w stanie wydedukować, gorzej z trudniejszymi do obdarowania seniorami oraz tymi bliskimi, którzy wszystko już mają i niczego nie potrzebują.

Kobieto, jesteś już gotowa na Święta? Z kobieta.wieszjak.polki.pl będziesz!

Sporo też trzeba się nagłowić co kupić maluchowi, albo jak uszczęśliwić ważnego członka rodziny – ukochanego Azora. Wszystkie te prezentowe zagwozdki rozwiążecie raz-dwa, dzięki naszym pomysłom:

Już nie możemy się doczekać Świąt i dobrze nam z tym! A jak inaczej można je spędzić? Sprawdź nasze porady!

Modna w Święta

Kochane Kobiety nie zapomnijcie też o sobie w święta, bądźcie piękne i stylowe. Jeśli nie wiecie jak to zrobić, przeczytajcie nasze porady!

Bożonarodzeniowe dekoracje stołu – nowoczesne i modne

Na pewno też będziesz się zastanawiać jak w tym roku udekorować stół. Specjalnie dla Was przygotowałyśmy świąteczne dekoracje stołu w czerni, czerwieni oraz w bieli i srebrze. Zobaczcie koniecznie, bo naprawdę warto!

Stylowa choinka i bombki 2011

Typowe przedświąteczne dylematy jaką choinkę wybrać żywą czy sztuczną oraz jak i czym ją udekorować w tym roku nie będą dla Ciebie problemem:

Święta inaczej niż zwykle

A dla tych, którzy niekoniecznie uwielbiają spędzać Święta w szalonej prezentowo-choinkowej szamotaninie też coś mamy:

Jak spędzić Święta inaczej? >>>

Udanych zakupów i spokojnych świąt (w miarę możliwości)!