List, zgodnie z definicją, jest to pisemna wiadomość wysyłana przez nadawcę do odbiorcy w celach czysto towarzyskich bądź informacyjnych.

Narodziny listu wiążą się z powstaniem samego pisma, a więc datuje się na około 5000 lat p.n.e. Były one rozpowszechnione już w starożytnych Chinach, Mezopotamii, Grecji czy Imperium Rzymskim. Najstarsze odnalezione listy pochodzą z ziem położonych w dorzeczu Tygrysu i Eufratu, datuje się je na około 3000 lat p.n.e.

Wówczas list był niezwykle kosztownym środkiem komunikacji, w związku z tym większość z odnalezionych na terenie Mezopotamii czy Egiptu dotyczy interesów. Jednak i tam zdarzały się odstępstwa od reguły. I tak na przykład najstarszy list odnaleziony na terenie Egiptu, który datuje się na 2400 lat przed naszą erą, wysłany przez faraona Pepi II do podróżnika Hirchufa odnosił się do właśnie zakończonej przez niego podróży w głąb lądu. Dopiero jednak Imperium Rzymskie i Grecja zmieniły faktycznie charakter pisania listów na bardziej emocjonalny i osobisty.

Pierwsze listy nie były oczywiście spisywane na papierze, który znamy obecnie, ale raczej na:

glinianych tabliczkach (Mezopotamia),

papirusie (Egipt, Imperium Rzymskie),

drewnianych tabliczkach (Rzym),

skórach (Rzym).

Przez kolejne epoki pisanie listów coraz bardziej się upowszechniało, między innymi za sprawą:

