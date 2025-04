Zapach świeżej choinki, wypastowanej podłogi, piekących się ciast. Szelest odpakowywanych prezentów i emocje towarzyszące wyczarowywaniu świątecznych ozdób to najpiękniejsze wspomnienia.

Nie żałuj więc czasu na piękne udekorowanie domu. Niech w tym roku wygląda tak pięknie, jak nigdy dotąd! Do pracy zaangażuj domowników. Przejrzyjcie ozdoby gromadzone od lat. Sprawdź, czy nie trzeba niektórych z nich odświeżyć lub naprawić. Zastanów się, jak w tym roku udekorujesz mieszkanie. Możesz wybrać jakiś motyw przewodni, np. anioły, serduszka, kokardy, albo postawić na kolor. Jeśli wybierzesz pierwszy wariant, postaraj się, by dekoracje były widoczne w różnych miejscach, nie tylko na choince. Zawieś je także w oknach, doczep do żyrandola lub karnisza, postaw na stole. Jeśli zamierzasz wykorzystać akcenty kolorystyczne – bądź konsekwentna i trzymaj się jednego zestawu, np. czerwono-złotego.

Tradycje adwentu

Adwent rozpoczyna się zawsze cztery niedziele przed Bożym Narodzeniem. W tym roku wypadł 2 grudnia. Oto najważniejsze związane z nim zwyczaje.

Roraty. To msza święta ku czci Marii Panny. Odprawiana jest co dzień, przez cały adwent, przed wschodem słońca. Wierni drogę do kościoła oświetlają sobie lampionami. Las migających światełek w mroczny poranek to niezapomniane wrażenie.

Wieniec adwentowy. Robimy go z jedliny lub innych gałązek. Umieść na nim cztery świece i co tydzień, w niedzielę, zapalaj kolejną.

Kalendarz adwentowy. To nowy, ale miły zwyczaj. Ukryte w nim czekoladki lub niespodzianki (przewidziane na każdy dzień) umilają czas oczekiwania i są zapowiedzią przyjemności związanych ze świętami.

Mistrzowie nastroju

Światło. Zwłaszcza migające światełka świec sprawiają, że mieszkanie wydaje się przytulne, nastrojowe, tajemnicze. Ich barwa i natężenie podkreślą urok świątecznych detali.

Kolory. Czerwony – barwa miłości, zielony – bożonarodzeniowego drzewka i złoty – Gwiazdy Betlejemskiej nadadzą mieszkaniu szczególnie uroczysty charakter. Jeśli wybierzesz tylko jeden kolor, wnętrze będzie wyglądać nowocześnie.

Zapach. Zwłaszcza korzennych przypraw, smażącej się skórki pomarańczowej i świeżych cytrusów. Szczególnie gdy miesza się z wonią choinki.

Muzyka. Bez muzycznego tła święta straciłyby połowę swojego uroku świątecznych piosenek. Śpiewajcie wszyscy razem!

Pomysły na Boże Narodzenie

Kup kolorowe bibułki. Zawiń w nie drobne prezenty (np. słodycze, breloczki, jajka z niespodzianką), przewiąż wstążeczkami i powieś na choince. Gdy nadejdą święta, pozwól dziecku zdejmować codziennie jedną lub dwie bombki- -niespodzianki. Po świętach rozbieranie choinki będzie łatwiejsze.

Wymyśl (wspólnie z dzieckiem) zabawną fraszkę na każdego gościa, napiszcie ją na karteczce i doczepcie do prezentów. Zobaczysz, ile będzie śmiechu przy ich odczytywaniu!

5 sposobów na pakowanie prezentów

1

Torby i pudełka, nawet te z szarego papieru, można pomysłowo ozdobić, np. przyklejając do nich kolorowe guziki, piórka albo koraliki.

2

Nie tylko kokardy mogą zdobić prezent. Bardzo ładnie wyglądają doczepione do wstążek sztuczne kwiaty. Piękną chryzantemę wyczarujesz z samoprzylepnych kokard (większej i mniejszej). Poprzecinaj pętelki, z których są zrobione, i wklej mniejszą kokardę w większą.

3

Przywieszki informują, dla kogo przeznaczony jest prezent. Do karteczek doczep małe bombki, miniprezenty, pierniczki .

4

W materiał najlepiej jest owinąć przedmiot duży albo ten o nietypowych kształtach. Jeśli wybierzesz złotą lub srebrną tkaninę, efekt będzie zachwycający.

5

Z portretem. Przyklej na opakowaniu zdjęcie osoby, którą chcesz obdarować. Dodatkowa frajda będzie, jeśli wyszukasz fajne fotki.