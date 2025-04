Zwyczaj zawieszania gałązek jemioły podczas świąt wywodzi się z Anglii, gdzie najprawdopodobniej zaczął obowiązywać około XVII wieku. Jednak wierzy się, że źródło tego obyczaju jest znacznie starsze, przypuszczalnie Anglicy zaczerpnęli pomysł od Celtów, którzy niegdyś zamieszkiwali tereny Brytanii.

Oni to też, jak twierdzą historycy, używali naparu z jemioły jako odtrutki, wierzyli również, że magiczna moc tego krzewu jest w stanie obronić ich przed demonami i innymi złymi mocami.

Historia jemioły jako symbolu świąt

Gałązka jemioły już na dobre zadomowiła się w tradycji bożonarodzeniowej, ale dla wielu nadal pozostaje niejasne pochodzenie tego zwyczaju. Podobnie zastanawia, co konkretnie symbolizuje gałązka jemioły? Kojarzy się ona wyłącznie ze świąteczną magią pocałunków.

Każdy uczący się biologii wie, że jemioła wcale nie powinna wiązać się z magią i z pięknem. Przeciwnie, jest to półpasożytniczy krzew, który żeruje na drzewach. Dlaczego więc to właśnie jemioła to symbol najpiękniejszego święta rodzinnego, jakim jest Boże Narodzenie?

XVII-wieczni Anglicy zapoczątkowali również tradycję całowania pod jemiołą, która to obecnie jest tak popularna na całym świecie, a już zwłaszcza w USA. Zgodnie z obyczajem mężczyzna po każdym pocałunku pod gałązką, miał zrywać jeden z owoców jemioły. Jeżeli udało mu się zerwać również i ostatni owoc, oznaczało to, że otrzyma dar płodności. Najprawdopodobniej wiara w magiczną moc jemioły wiązała się ze specyficznym lepkim sokiem z jej owoców, który brano za boskie nasienie.

Jemioła - symbol płodności, słońca i życia

Jemioła w zabobonach, czy też pradawnych wierzeniach, miała wiele znaczeń, my jednak skupimy się na najważniejszych:

Słońce i Księżyc - źródło tego symbolu najprawdopodobniej wywodzi się jeszcze od Celtów; związany jest on z rytualnym, corocznym ścinaniem przez druidów krzaków jemioły z dębu, przy pomocy sierpa, wykonanego ze złota. Życie - symbol ten związany jest z biologicznym ukształtowaniem jemioły, jest rośliną wiecznie zieloną. Płodność - symbol wywodzący się z wierzeń Celtów.

Tradycje związana z jemiołą

Zgodnie z obyczajem, gałązka jemioły powinna być zawieszona nad:

wigilijnym stołem, ale nie później niż przed pierwszą gwiazdką na niebie,

nad kuchnią,

nad frontowymi drzwiami.

Bożonarodzeniowej gałązki jemioły nie wolno jednak wyrzucać prosto po świętach. Powinno się ją ususzyć i przechować cały rok, do następnych świąt, by jej magiczna moc mogła działać przez okrągły rok. W przeciwnym razie jej czar pryśnie. Zakochani pokłócą się, a przyjaźń się rozpadnie.

