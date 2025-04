Symbole wielkanocne - co znaczy jajko, a co chleb w koszyczku wielkanocnym?

Symbole wielkanocne - co powinno znaleźć się w koszyczku wielkanocnym? Co symbolizuje chleb, a co jajka? Baranek z czerwoną chorągiewką oznacza Jezusa, który umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał. Jajka to symbol rodzącego się życia.