Symbole świąt Bożego Narodzenia to m.in. żywa choinka ozdobiona bombkami i lampkami, jemioła, pod którą można się całować i gwiazda betlejemska, czyli popularna poinsecja. Co oznaczają te i inne symbole Bożego Narodzenia i dlaczego na stałe wpisały się w tradycje bożonarodzeniowe? Czy wiesz, że popularne ozdoby choinkowe i potrawy wigilijne także mają swoją symbolikę?

Spis treści:

Choinka czyli drzewko iglaste (jodła, sosna czy świerk), ustawiane w okresie gwiazdkowym w domach, w miejscu pracy, na placach, ma stosunkowo krótką tradycję. Pierwotnie była jednak pogańskim zwyczajem, a do Polski przybyła od zachodnich sąsiadów - z Niemiec.

Dlaczego więc ubieranie choinki na stałe wpisało się w klimat świąt Bożego Narodzenia? Źródeł należy szukać w księdze Izajasza 60,13:

Chwała Libanu do ciebie przyjdzie, jodła i bukszpan, i sosna społem, aby przyozdobić miejsce świętości mojej.

Sosna jest symbolem rajskiego drzewa poznania dobra i zła, oznacza życie, trwanie, płodność, zaś ozdoby oznaczają bogactwo darów ofiarowywanych Jezusowi w Betlejem.

Symbolika ozdób choinkowych dziś nieco zapomniana, wymaga przypomnienia. Kiedyś wieszano jabłka (życie), oraz świece (boskie światło), dziś mamy kolorowe zamienniki - bombki i elektryczne światełka. Jeszcze pozostały łańcuchy, czyli wspomnienie węża - kusiciela.

Na czubku choinki koniecznie trzeba zawiesić gwiazdkę betlejemską. W czasach komunizmu, kiedy usiłowano zabrać świętom ich religijny wymiar, próbowano zastąpić je kolorowymi czubami i iglicami jak z Pałacu Kultury i Nauki.

Sygnałem do rozpoczęcia wieczerzy jest pojawienie się pierwszej gwiazdki. W domu przypominać o niej ma gwiazda betlejemska czyli poinsecja.

Jej obecność na wigilijnym stole przypomina o boskim znaku, który pojawił się na niebie, prowadząc trzech mędrców ze Wschodu do żłóbka w Betlejem, gdzie złożyli hołd nowo narodzonemu Zbawicielowi.

Poinsecja, dzięki swojej intensywnej czerwieni, ma także głęboki symboliczny sens. Jej kolor jest przypomnieniem o krwi Chrystusa, która została przelana za zbawienie ludzkości. Roślina ta, choć początkowo uznawana za egzotyczną, na stałe wpisała się w polską tradycję bożonarodzeniową, będąc nie tylko piękną ozdobą, ale także niosąc ze sobą duchowe przesłanie.

Jemioła wieszana nad stołem wigilijnym jest symbolem życia i płodności, a całowanie się pod jemiołą wróży miłość i szczęście. Tradycja ta ma swoje korzenie w starożytnych wierzeniach - według nich każda para, która pocałuje się pod tą rośliną, zyska szczęście, które będą ich towarzyszyć przez długie lata. Wierzono, że jemioła przynosi powodzenie i błogosławieństwo w relacjach międzyludzkich, wzmacniając więzi miłości i przyjaźni.

W tradycji ludowej przypisuje się jej właściwości ochronne i lecznicze, a jej obecność w domach w okresie świątecznym ma na celu zapewnienie dobrobytu i szczęścia na nadchodzący rok.

Jej zielone liście, które zachowują świeżość nawet w zimie, stały się symbolem trwałości i siły życia, która nigdy nie gaśnie, nawet w najchłodniejsze dni.

Nad wigilijnym stołem należy zawiesić ją przed kolacją, można też ozdobić nią wejście do domu.

fot. Symbole Bożego Narodzenia: jemioła/Adobe Stock, New Africa

Siano na Wigilię umieszczone pod białym obrusem symbolizuje stajenkę, w której urodził się Jezus. Choć to pamiątka narodzin Chrystusa, zwyczaj ten ma pogańskie korzenie.

W dawnych czasach sianem i zbożem dekorowano zarówno stoły, jak i podłogę, wierząc, że te rośliny mają magiczną moc przyciągania dobrobytu, urodzaju i pomyślności na nadchodzący rok.

Zwyczaj ten symbolizował również powiązanie człowieka z ziemią i naturą, stanowiąc wyraz szacunku do darów, które ziemia ofiarowuje. Wierzono, że rozłożone siano na stole będzie zapewniało domowi dostatek i obfite plony w nadchodzącym sezonie.

Było to także wyrazem wdzięczności za zbory, które umożliwiały przetrwanie zimy i zapewniały pożywienie. Z tego powodu sianem dekorowano nie tylko stoły, ale także podłogę, tworząc wrażenie łączności z naturą oraz zmysłowe przypomnienie o ciepłych, plennych dniach.

Dziś siano pod obrusem ma już głównie wymiar symboliczny, stanowiąc część bożonarodzeniowej tradycji, która oddaje cześć narodzinom Jezusa i łączy wiernych z wielowiekową historią chrześcijaństwa.

Dlaczego zostawiamy miejsca dla wędrowca?

Zwyczaj zostawiania pustego miejsca przy wigilijnym stole dla wędrowca to również tradycja, która ma głęboki, symboliczny wymiar. W wielu polskich domach, jeszcze przed rozpoczęciem wieczerzy wigilijnej, zostawiano jedno wolne krzesło, które miało symbolizować otwartość, gościnność oraz gotowość do przyjęcia kogoś, kto w tym szczególnym dniu nie miałby gdzie się udać. To miejsce pozostawało puste przez całą kolację, dając wyraz rodzinnej solidarności i empatii.

Zwyczaj ten ma swoje korzenie w chrześcijańskiej tradycji, w której wędrowiec symbolizuje nie tylko potrzebującego, ale także samego Jezusa, który narodził się w skromnych warunkach, w stajence, nie mając miejsca w gospodach.

Zostawiając wolne miejsce przy stole, wierni wyrażają gotowość przyjęcia Jezusa do swojego domu, przypominając o ewangelicznej gościnności, która powinna cechować każdego człowieka. Był to także gest życzliwości i chęci pomocy tym, którzy z powodu samotności lub braku bliskich musieli spędzać święta poza domem.

Choć zwyczaj ten ma silne korzenie religijne, to ma także wymiar praktyczny i ludzki. Zostawienie pustego miejsca to wyraz troski o drugiego człowieka, przypomnienie, że w tym wyjątkowym dniu nie powinniśmy zapominać o osobach samotnych, ubogich lub bezdomnych, którzy w Wigilię mogą potrzebować schronienia czy życzliwości.

To także symbol wspólnoty, która w okresie Świąt Bożego Narodzenia staje się bardziej widoczna - otwartość na drugiego człowieka, bez względu na jego pochodzenie czy status społeczny, to esencja ducha tych świąt. W niektórych domach wolne krzesło zostawia się dla członków rodziny, których nie ma z nami przy wigilijnym stole (bo mieszkają daleko albo już odeszli).

fot. Symbole bożonarodzeniowe: siano pod obrusem i puste miejsce przy stole/Adobe Stock, saquizeta

Czy zastanawiałaś się kiedyś nad tym, dlaczego na wigilijnym stole musi znaleźć się właśnie 12 dań? Ich liczba ma odpowiadać liczbie apostołów (wg tradycji chrześcijańskiej), lub - miesięcy (wg wierzeń ludowych).

Liczba 12 była także symbolem luksusu, oznaczała bogactwo i dostatek. Swoje znaczenie mają także poszczególne wigilijne dania:

Owoce : jabłka to symbol miłości, zdrowia i pokoju . Suszone śliwki odpędzają złe moce, zapewniają długowieczność. Gruszki przedłużają życie, sprawiają, że pieniądze będą do nas napływać.

: jabłka to . Suszone śliwki odpędzają złe moce, zapewniają długowieczność. Gruszki przedłużają życie, sprawiają, że pieniądze będą do nas napływać. Mak jest symbolem płodności, jednocześnie nadzieją na spokojny sen, łączność z innym światem. Miał zapewnić ciszę, spokój, czystość, zmartwychwstanie, pociechę i zapomnienie.

jest symbolem płodności, jednocześnie nadzieją na spokojny sen, łączność z innym światem. Miał zapewnić ciszę, spokój, czystość, zmartwychwstanie, pociechę i zapomnienie. Orzechy jedzone w trakcie wieczerzy wigilijnej, chronią przed bólem zębów. Natomiast potrawy z dodatkiem miodu, zapewniają przychylność sił nadprzyrodzonych.

jedzone w trakcie wieczerzy wigilijnej, chronią przed bólem zębów. Natomiast potrawy z dodatkiem miodu, zapewniają przychylność sił nadprzyrodzonych. Ziarna zbóż i wypieki mają zapewniać pomyślność w nadchodzącym roku. Samo zaś zboże uznawane jest za źródło życiodajnej mocy i plenności. Chleb to dobrobyt.

mają zapewniać pomyślność w nadchodzącym roku. Samo zaś zboże uznawane jest za źródło życiodajnej mocy i plenności. Chleb to dobrobyt. Kapusta - w wierzeniach ludowych przypisuje się temu warzywu wręcz życiodajną siłę, która sprawi, że po długiej zimie cała przyroda ponownie obudzi się do życia.

- w wierzeniach ludowych przypisuje się temu warzywu wręcz życiodajną siłę, która sprawi, że po długiej zimie cała przyroda ponownie obudzi się do życia. Ryby . Przypisuje się im przede wszystkim znaczenie religijne: w Wigilię przypominają o chrzcie , zmartwychwstaniu i nieśmiertelności oraz odradzaniu się życia.

. Przypisuje się im przede wszystkim znaczenie religijne: w Wigilię , zmartwychwstaniu i nieśmiertelności oraz odradzaniu się życia. Grzyby obowiązkowo musiały pojawić się na wigilijnym stole, np. smażone, panierowane w bułce tartej kapelusze. Zapewniały w nadchodzącym roku dostatek i zdrowie.

Do symboli świąt Bożego Narodzenia należy także szopka bożonarodzeniowa. Tradycyjnie buduje się je w kościołach oraz na rynkach miast, często spotkać w nich można także żywe zwierzęta.

Pierwsze szopki były bardzo skromne, przedstawiały sam żłóbek wraz z wołkiem i osiołkiem. Taki obraz zaczerpnięto bezpośrednio od proroka Izajasza (Iz 1,3):

Wół rozpozna swego pana i osioł żłób swego właściciela. Izrael na niczym się nie zna, lud mój niczego nie rozumie.

We współczesnych stajenkach oprócz wiernych zwierząt są także Maryja i Święty Józef, pasterze, Trzej Królowie.

Artykuł powstał na podstawie tekstu Moniki Poniatowskiej i Renaty Materlińskiej. Pierwotnie został opublikowany 14.01.2010.

