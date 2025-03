Symbole 11 listopada to przede wszystkim flaga oraz barwy narodowe, które odzwierciedlają naszą tożsamość i historię. Nie należy ich jednak ze sobą mylić. Ważnym elementem jest także polskie godło oraz hymn narodowy.

Reklama

W tym dniu, jako naród, oddajemy hołd tym, którzy walczyli o wolność i niepodległość. Warto zrozumieć, jak prawidłowo wykorzystać te symbole, aby oddać im szacunek, a jednocześnie uniknąć sytuacji, które mogłyby je zdewaluować lub źle zinterpretować. Sprawdź, jakie są 4 najważniejsze symbole Dnia Niepodległości.

Spis treści:

Flaga i barwy narodowe to pojęcia, które niezwykle często są ze sobą błędnie zamiennie stosowane. Obie formy zaliczane są do symboli narodowych, jednak flaga Polski to nie to samo, co barwy narodowe. Najczęściej używamy określenia "flaga", bo jest krótsze i bardziej powszechne. Jednak biało-czerwone barwy nie zawsze możemy w ten sposób określić.

Flaga narodowa

Flaga Polski zawsze ma określone, stałe wymiary: stosunek szerokości do długości musi wynosić 5:8 i jest symbolicznym przedstawieniem tożsamości narodowej. Składa się z dwóch poziomych pasów: białego na górze i czerwonego na dole.

Biały kolor symbolizuje nie tylko czystość, ale również wartości takie jak prawda i pokój, podczas gdy czerwony odnosi się do odwagi, determinacji i walki o wolność.

Barwy narodowe

Wszystkie elementy, które zawierają taki układ kolorów, ale nie są ograniczone wymiarami materiału, na którym są umieszczonej, nazywane są barwami narodowymi. Stanowią one element flagi narodowej, ale nie można stosować tych pojęć zamiennie.

Barwy narodowe mogą być umieszczone na tkaninie czy materiale o dowolnych kształtach, a także uzupełnione innymi symbolami, np. godłem lub napisem "Polska". Można je zabrać ze sobą na mecz reprezentacji lub przywiesić na szybie samochodu w czasie sportowych rozgrywek. Barwy narodowe możemy nosić na koszulkach czy malować na twarzy podczas sportowych eventów czy innych uroczystości.

To, co wywiesza się w Dzień Niepodległości, powinno spełniać wymogi flagi narodowej.

fot. Symbole 11 listopada: flaga i barwy narodowe/Adobe Stock, luzitanija

Godło Polski, przedstawiające białego orła ze złotą koroną, jest jednym z najważniejszych symboli narodowych. Orzeł, ze zwróconą w prawo głową, rozpostartymi skrzydłami i rozstawionymi szponami, symbolizuje siłę i niezależność narodu. Jest umieszczony na czerwonym tle, co w połączeniu stanowi herb narodowy, który ma głębokie korzenie historyczne.

Tych pojęć również nie powinno stosować się zamiennie - godło jest elementem herbu. W tym wypadku jest to właśnie orzeł. Bez czerwonego tła i określonego kształtu jest godłem, ale kiedy dodamy te elementy - staje się herbem.

Biały orzeł stał się symbolem Polski po koronacji króla Przemysła II w 1295 roku, co zapoczątkowało proces zjednoczenia Królestwa Polskiego po okresie rozbicia dzielnicowego, do którego doszło po śmierci Bolesława Krzywoustego i które ostatecznie zostało zakończone po koronacji Władysława Łokietka.

To wydarzenie miało kluczowe znaczenie dla budowania polskiej tożsamości narodowej. Godło nie tylko upamiętnia te historyczne chwile, ale także inspiruje współczesnych Polaków do pielęgnowania dziedzictwa narodowego.

fot. Symbole 11 listopada: godło i herb Polski/Adobe Stock, Ana

Hymn narodowy, czyli "Mazurek Dąbrowskiego" to melodia, którą zna każdy Polak. Napisany przez Józefa Wybickiego w 1797 roku, nazywany jest także pieśnią Legionów Polskich we Włoszech. Niektórzy za jego tytuł uważają słowa "jeszcze Polska nie zginęła". Nie jest do końca wiadomo, jak powstała melodia, niemniej jednak jest to oczywisty symbol 11 listopada.

Hymn śpiewany jest nie tylko podczas obchodów Dnia Niepodległości, ale także podczas wielu innych państwowych uroczystości. Można go usłyszeć także na apelach w szkole oraz na stadionach, podczas meczu reprezentacji.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 30.10.2022.

Reklama

Czytaj także:

Kotylion na 11 listopada

Rogale świętomarcińskie na 11 listopada