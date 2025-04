Pomimo że święta Bożego Narodzenia są obchodzone na całym świecie, sposób ich celebrowania różni się w każdym państwie. W Anglii i całej Wielkiej Brytanii mieszka obecnie wielu Polaków, więc niektóre tradycje bożonarodzeniowe Brytyjczyków są w naszym kraju coraz popularniejsze - jak choćby wieszanie na kominku ogromnych skarpet, w których święty Mikołaj będzie mógł umieścić prezenty. Jakie są inne popularne tradycje bożonarodzeniowe w Anglii i całej Wielkiej Brytanii?

Początek świętowania w Wielkiej Brytanii

Wigilia Bożego Narodzenia jest w Polsce uważana za najważniejszy dzień całych świąt - szczególnie wieczór wigilijny, który spędzamy na uroczystej wieczerzy. Dla Brytyjczyków 24 grudnia jest zwykłym dniem. Przed snem wieszają na kominku skarpety, w których święty Mikołaj ma pozostawić upominki.

No i intensywnie przygotowują się do prawdziwego świętowania, które ma miejsce 25 grudnia - wtedy w Wielkiej Brytanii wszyscy siadają do uroczystego obiadu, który można nazwać odpowiednikiem naszej wieczerzy wigilijnej. Mieszkańcy UK często jedzą go jednak w lokalach, zamiast w domowym zaciszu. Tradycja samodzielnego przygotowywania świątecznych potraw nie jest tak powszechna, jak u nas.

Pomimo że 24 grudnia nie jest celebrowanym świętem, tak naprawdę świętowanie Bożego Narodzenia rozpoczyna się w Wielkiej Brytanii wcześnie. Praktycznie cały listopad to miesiąc, w którym Brytyjczycy cieszą się już świątecznymi dekoracjami. Wielu z nich ubiera już choinki - a 1 grudnia udekorowane drzewka ma już większość mieszkańców UK. Rozbiera się je za to znacznie wcześniej niż w Polsce - zazwyczaj w okolicach 31 grudnia.

Tradycje Bożego Narodzenia w Anglii

Popularną tradycją bożonarodzeniową w Wielkiej Brytanii są tzw. Christmas crackers . To ozdobne cukierki, które jednak nie są słodyczami. Drobne upominki (np. zapisane na karteczkach przepowiednie, małe figurki), są zapakowane na kształt dużego cukierka i rozrywane przez 2 osoby, czemu zawsze towarzyszy duży hałas.

. To ozdobne cukierki, które jednak nie są słodyczami. Drobne upominki (np. zapisane na karteczkach przepowiednie, małe figurki), są zapakowane na kształt dużego cukierka i rozrywane przez 2 osoby, czemu zawsze towarzyszy duży hałas. W Wielkiej Brytanii, otwieranie prezentów świątecznych wiąże się z prawdziwą celebracją. W Polsce nie znamy takiego zwyczaju. Rozpakowywanie czasem trwa wiele godzin , wszyscy pojedynczo wyjmują swoje upominki, zamiast rozpakowywać je naraz. W dobrym tonie jest wspólne oglądanie podarunku i zbiorowe zachwyty.

, wszyscy pojedynczo wyjmują swoje upominki, zamiast rozpakowywać je naraz. W dobrym tonie jest wspólne oglądanie podarunku i zbiorowe zachwyty. 26 grudnia to... tradycyjne zakupy . Właśnie wtedy rozpoczyna się w UK szał poświątecznych wyprzedaży, a przed najsłynniejszymi sklepami ustawiają się gigantyczne kolejki. Zgodnie z tradycją Bożego Narodzenia w Anglii, to tzw. Boxing Day, czyli dzień obdarowywania potrzebujących. Wiele rodzin przygotowuje paczki dla fundacji.

. Właśnie wtedy rozpoczyna się w UK szał poświątecznych wyprzedaży, a przed najsłynniejszymi sklepami ustawiają się gigantyczne kolejki. Zgodnie z tradycją Bożego Narodzenia w Anglii, to tzw. Boxing Day, czyli dzień obdarowywania potrzebujących. Wiele rodzin przygotowuje paczki dla fundacji. Kolędnicy pojawiają się dosłownie wszędzie. Grupy osób śpiewających kolędy, stoją na ulicy, stacjach metra, a nawet w barach i restauracjach.

Christmas Party to popularne imprezy świąteczne , które w ostatnich latach stają się coraz modniejsze również w Polsce. To nie tylko tzw. wigilie firmowe, ale również imprezy organizowane przez grupy kościelne, grupy znajomych, lokalne społeczności. Zazwyczaj tym spotkaniom towarzyszy duża ilość alkoholu.

, które w ostatnich latach stają się coraz modniejsze również w Polsce. To nie tylko tzw. wigilie firmowe, ale również imprezy organizowane przez grupy kościelne, grupy znajomych, lokalne społeczności. Zazwyczaj tym spotkaniom towarzyszy duża ilość alkoholu. Świąteczne kartki, mimo rozwoju technologii, nadal pozostają ważnym elementem tradycji Bożego Narodzenia w Anglii. W dobrym tonie jest wymiana kartek z życzeniami np. wśród współpracowników, sąsiadów, bliższych i dalszych znajomych.

Świąteczne potrawy w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii nie ma tradycji postu. Dlatego zamiast karpia i pierogów z kapustą i grzybami, główną potrawą staje się nadziewany indyk . Piecze się go przez wiele godzin - zazwyczaj ok. 5 i serwuje na uroczysty obiad 25 grudnia. W niektórych domach, indyka zastępuje się pieczoną kaczką lub wołowiną.

. Piecze się go przez wiele godzin - zazwyczaj ok. 5 i serwuje na uroczysty obiad 25 grudnia. W niektórych domach, indyka zastępuje się pieczoną kaczką lub wołowiną. Tradycyjną przekąską są tzw. pigs in blankets - parówki w cieście albo w bekonie.

Równie ważnym punktem świątecznego menu są bożonarodzeniowe desery. Christmas Cake to mocno nasączone ciasto z dużą ilością bakalii. Christmas Pudding jest jeszcze mocniej nasączony i ma jeszcze więcej bakalii. Z kolei mince pies to niewielkie babeczki z kruchego ciasta, które również są wypełnione masą bakaliową.

