Zabawy na świeżym powietrzu

Jeśli pogoda dopisuje i akurat jest sporo śniegu warto wyjść z domu choć na godzinkę. Koniecznie zabierzmy ze sobą sanki. Dzieci przecież uwielbiają zjeżdżać z górki na pazurki. My dołączmy do nich i przypomnijmy sobie młodzieńcze lata, przecież są święta i każdemu należy się chwila szalonej dziecięcej radości.

Lepienie bałwana

Lepienie świątecznego bałwana. W te artystyczne zajęcie zaangażowana jest cała rodzina. Przecież, żeby ulepić ogromne śniegowe kule potrzeba wielu rąk. To ma być przecież bałwan świąteczny - musi być odpowiednio wysoki.

Wojna na śnieżki

Rzucanie śnieżnymi kulkami. Jeżeli jest nas przynajmniej czworo utwórzmy dwie drużyny i zacznijmy śnieżną bitwę. Która drużyna szybciej będzie miała dość obrzucania śnieżkami przegrywa i „w nagrodę” zmywa po kolacji. Jest o co walczyć!

Zabawy domowe

Dziecięce zabawy

Zabawa w szpiega. Wiem, że za tą zabawą przepadają najmniejsze maluchy. Zagrajmy z nimi – należy się im też chwila radości. To taka niestandardowa gra w kolory. Mówimy "widzę moim okiem szpiega coś koloru zielonego (np. przykład)". Wcześniej mówimy dla kogo jest ta zagadka. Ta osoba musi odgadnąć co mieliśmy na myśli.

Zabawa w "Ania mówi…"

Po świątecznym obiedzie czas na rozruszanie kości. Jedna osoba wypowiada zdanie na przykład: "Marysia mówi skaczmy na jednej nodze". Zadania mogą być różne. Na początku zdania wymyślający podaje swoje imię, a w dalszej jego części wymyśla zadanie, które wykonuje cała rodzina.

Zabawy dla starszych dzieci

Długi wyraz. Tak nazwałam tę zabawę. Trzeba wymyśli lub znaleźć w słowniku bardzo długi wyraz. Każdy z graczy wypisuje go sobie na kartce. Z tego wyrazu w wyznaczonym czasie stara się ułożyć jak najwięcej wyrazów. Wygrywa ten, który znajdzie ich najwięcej oczywiście. Wymyślanie bajki. Najlepiej by była to bajka świąteczna. By znalazły się w niej symbole świąt: Mikołaj, gwiazdka, choinka, bombka czy prezenty. Każda osoba dodaje do bajki po jednym zdaniu. Wychodzą z tego przedziwne bajki.

Świąteczne kalambury

Napiszcie na małych karteczka kilka haseł związanych ze świętami. Przykładowe to: gwiazda betlejemska, Cicha noc, kolędowanie, kolacja wigilijna, renifery czy pasterka. Podzielcie się na drużyny i zabawcie się w kalambury. Niech każda z drużyn z zamkniętymi oczami losuje kolejne hasła.

Inne gry

Fajnie jest też usiąść przy stole i wyciągnąć dawno nieużywane pudełko z jakąś grą planszową. Może to być chińczyk, monopol czy Scrabble lub karty. Nie zapominajmy też o grze w bierki. Ja ją uwielbiam. Uczy logicznego myślenia i zręczności. Fajną ale chyba przez wielu zapomnianą jest gra w państwa – miasta. Bierzemy kartkę dzielimy na kilka rubryk, a w nie wpisujemy poszczególne kategorie. Obowiązkowe to – państwo i miasto. Reszta jest dowolna. Dodatkowymi rubrykami świątecznymi mogą być: zima czy święta. Jedno z nas wypowiada w myślach kolejne litery alfabetu, inne mówi stop. Na tę literę która wypadnie wypisujemy do kolejnych rubryk wyrazy. Punktujemy w taki sposób – jeśli choć jeden z graczy ma takie samo słowo jak my – 5pkt; jeśli nikt nie wpadł na takie samo hasło – słowo – 10 pkt. Jeśli tylko my wymyśliliśmy hasło na daną literę – 15 pkt.

Udanych zabaw świątecznych!