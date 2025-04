W jaki sposób obchodzi się święta w Ukrainie? Ich termin przypada dwa tygodnie po świętach w Polsce. W Ukrainie dominującą religią jest prawosławie, dlatego też niektóre zwyczaje świąteczne są inne od naszych. Niezmienna jest jednak atmosfera miłości, życzliwości, a także spożywanie wspólnego posiłku podczas Wigilii Bożego Narodzenia.

Święta w Ukrainie obchodzone są od 6 do 8 stycznia, choć okres świąteczny trwa jeszcze przez 12 dni. Wigilia przypada na 6 stycznia, kolejny dzień to natomiast Boże Narodzenie. Po tym czasie jeszcze przez prawie 2 tygodnie praktykuje się wiele świątecznych rozrywek.

Katolicy, którzy mieszkają w Ukrainie (szczególnie w zachodniej części), obchodzą święta zgodnie z kalendarzem gregoriańskim, czyli 24-26 grudnia.

Przez 40 dni przed Wigilią zarówno wśród prawosławnych, jak i katolików, obowiązuje surowy post, który kończy się dopiero w pierwszy dzień świąt. Podobnie, jak w Polsce, do stołu można usiąść dopiero wtedy, kiedy na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka.

12 dni po Bożym Narodzeniu przypada tzw. Głodna Kutia (18 stycznia). W ten dzień świętowana jest Druga Wigilia, czyli przeddzień Chrztu Pańskiego. Ponownie organizuje się kolację dla bliskich, podczas której goście składają sobie świąteczne życzenia po ukraińsku.

Przed świętami w ukraińskich domach stawia się choinkę, jednak to nie podczas Wigilii można znaleźć prezenty. Przynosi je Dziadek Mróz w nocy z 31 na 1 stycznia, czyli tydzień przed świętami.

Święta Bożego Narodzenia w Ukrainie rozpoczynają się od wigilijnej kolacji, podczas której goście jedzą 12 świątecznych potraw. Kuchnia ukraińska nieco różni się od polskiej w tym zakresie. Popularnym świątecznym daniem jest np. kutia, czyli potrawa na bazie gotowanej pszenicy, maku oraz bakalii.

W czasie wigilii nadal obowiązuje post, dlatego na kolacji podawane są potrawy jarskie, bez nabiału, jajek, mięs, a także znacznych ilości tłuszczu. Można jednak spożywać ryby, dlatego popularną potrawą są m.in. śledzie. Na stole pojawia się także kompot z suszu.

Po kolacji goście wybierają się na msze. Popularnym zwyczajem jest świecenie w cerkwi długich świec. Wosk ma symbolizować czystość i dobroć. Do zakończenia kolacji nie należy jednak wychodzić z domu - według wierzeń prawosławnych może to wprowadzić do domu złe duchy.

Ciekawym zwyczajem jest dmuchanie na krzesło przed zajęciem go. Dzięki temu nie "podsiada" się duchów zmarłych.

7 stycznia przestaje obowiązywać ścisły post i zaczyna się czas radości i zabaw. Ludzie witają się wówczas w ten dzień słowami „Chrystus się narodził” – „Chwalmy Go”. Dzieci przebierają się za postaci z szopki i odwiedzają domy sąsiadów, śpiewając kolędy. 8 stycznia chwali się zaś Matkę Boską - jest to dzień, w którym tradycją jest wzajemne przebaczanie sobie wszystkich win.

