Kórz z nas nie lubi Bożego Narodzenia. Świątecznych przygotowań, zapachu choinki, karpia i prezentów. Jest to czas, na który czeka się przez cały rok.

Reklama

Świąteczne tradycje

Najbardziej uroczystą częścią świąt jest wieczerza wigilijna. Wtedy to cała rodzina gromadzi się przy stole, aby wspólnie zjeść posiłek i co najważniejsze podzielić się opłatkiem. Z Wigilią Bożego Narodzenia związanych jest bardzo wiele obrzędów i zwyczajów.

Przed rozpoczęciem kolacji w każdym domu musi znaleźć się choinka. Jest ona ubierana bombkami, łańcuchami oraz światełkami. Na jej szczycie umieszcza się gwiazdę.

Wieczerzę wigilijną zaczyna się wraz z pojawieniem się pierwszej gwiazdy na niebie. Jest to odniesienie do gwiazdy betlejemskiej, która prowadziła trzech mędrców do żłóbka.

Przed przystąpieniem do jedzenia wszyscy goście łamią się opłatkiem i składają sobie nawzajem życzenia

Potrawy wigilijne mają również swoją symbolikę. Podaje się według różnych tradycji albo nieparzystą liczbę dań albo dwanaście potraw. Dania te powinny być bezmięsne. Na początku podawany jest barszcz czerwony z uszkami, a następnie pierogi wigilijne (z kapustą i grzybami), karp smażony lub w galarecie, kutia, kapusta z grzybami.

Przy stole zostawia się jedno miejsce wolne. Czeka ono na „niespodziewanego wędrowca”. Osobę bezdomną lub opuszczoną, która tego dnia nie ma z kim zasiąść do stołu.

Pod obrus wkłada się sianko. Jest to nawiązanie do żłóbka, w którym według tradycji narodził się Pan Jezus.

Wigilia to również dzień obdarowywania się prezentami. W zależności od regonu Polski przynosi je albo św. Mikołaj, albo Gwiazdor, albo Aniołek. Dla dzieci jest to zapewne najmilszy akcent wieczerzy.

W trakcie kolacji śpiewa się pieśni bożonarodzeniowe nazywane kolędami. Najbardziej tradycyjną polską kolędą jest „Bóg się rodzi” do tekstu Franciszka Karpińskiego. Natomiast najbardziej znana to bez wątpienia „Cicha Noc”

Święta

Święta Bożego Narodzenia to nie tylko obrzędy i tradycje. W liturgii Kościoła Katolickiego to bardzo ważny okres.

Jest on poprzedzony okresem radosnego oczekiwania - adwentem. Adwent trwa przez cztery kolejne niedziele poprzedzające 24 grudnia. W tym czasie wierni uczestniczą w porannych nabożeństwach, roratach. W ten sposób przygotowują się do przyjścia Pana. W okresie adwentu odbywają się również rekolekcje łączą się one zwykle ze spowiedzią bożonarodzeniową oraz przystąpieniem do sakramentu Eucharystii. Przewodniczką dla wierzących w tym czasie jest Najświętsza Maryja Panna.

W Święta wierni uczestniczą w pasterce, czyli tradycyjnej mszy świętej odbywającej się w nocy z 24 na 25 grudnia.

Reklama

Z okazji zbliżających się świąt Bożego narodzenia życzę wszystkim Czytelnikom serwisów wieszjak.pl wiele radości i dobroci oraz szczęścia i zdrowia.