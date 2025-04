Jak co roku, o tej samej porze, Święty Mikołaj zastanawia się jakie prezenty podarować dzieciakom. Z roku na rok zadanie to jest coraz trudniejsze. Mikołaj rozdał już tyle prezentów! Chciałby podarować coś, co je naprawdę zachwyci. Na szczęście nie jest z tym wyzwaniem sam. Pani Mikołajowa doskonale wie, co należy w tej sytuacji zrobić – zapytać smyki!

To właśnie najmłodsi są ekspertami od własnych marzeń i wiedzą najlepiej, co je uszczęśliwi. Dlatego w tym roku, za namową Pani Mikołajowej, Święty Mikołaj pyta dzieci, które odkrywają przed nim swoje pragnienia.Na kampanię „SMYKI polecają!” składa się pięć spotów reklamowych. W każdym ze spotów smyki prezentują po 3 zabawki z oferty SMYKA, które będą gwarancją dobrze dobranego świątecznego prezentu.

fot. materiały prasowe

Wśród aż 15 propozycji ekspertów znajdują się interaktywne zabawki wspierające rozwój dzieci od najmłodszych lat: tablet interaktywny SMIKI, Szczeniaczek Fisher-Price i chodzik Little Tikes, kultowe klocki LEGO – DUPLO, Friends i City, gra planszowa Monopoly, lalki Rainbow High i Barbie oraz interaktywny bobasek, lody z ciastoliny od Play-Doh, robot do nauki programowania Andy Xtrem Bots, zdalnie sterowany samochód SMIKI, rozwijany tor wyścigowy Hot Wheels oraz wyrzutnia Nerf, polecana przez nastolatka.

fot. materiały prasowe

Niektóre z tych propozycji przypadną do gustu również dorosłym, zachęcając do wspólnej zabawy z dzieciakami.

SMYK od ponad 40 lat dostarcza zabawki inspirowane potrzebami i pragnieniami dzieci. W sklepach SMYK i na smyk.com dostępne są starannie wybrane propozycje prezentów, w tym nowości rynkowe, zabawki od kultowych marek oraz zabawki wspierające rozwój.

Kampania reklamowa pod hasłem: „SMYKI polecają!” prezentowana będzie w stacjach telewizyjnych oraz mediach digitalowych, w tym na kanałach społecznościowych. Rozpocznie się 8 listopada 2021 r.