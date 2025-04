To oczywiste, że w dniu I Komunii Świętej zarówno dzieci, jak i rodzice, chcą wyglądać jak najlepiej. Najważniejsze jednak, by zachować równowagę i nie przekroczyć granic przepychu i kiczu. Im skromniejsze i prostsze sukienki, tym lepiej! Sukienki na komunię powinny być maksymalnie proste, by podkreślić niewinność dziewczynki i duchowy charakter uroczystości.

Komunia Święta – uroczystość religijna czy festiwal przepychu?

Sakrament I Komunii Świętej to uroczystość, której powinny towarzyszyć przede wszystkim duchowe przeżycia. Coraz częściej jednak Komunie przypominają wesela, z tą jedyną różnicą, że biorą w nich udział dzieci. Sukienki na Komunię nieraz przypominają miniatury sukien ślubnych, a dziewczęce fryzury – misternie ułożone, ciężkie i zbyt „dorosłe” przytłaczają dziecięce buzie i sylwetki. Prezenty są coraz bardziej wymyślne, a przyjęcia – coraz większe i huczne. Podobnie jak w innych sytuacjach, istota tkwi w prostocie. Atmosfera w dniu Komunii powinna być właściwa dla okazji: takie również powinny być stroje.

Sukienki na komunię – dla dziecka i mamy

W wielu parafiach strojem wymaganym w dniu I Komunii Świętej jest prosta, skromna, ale elegancka alba. Ujednolicony strój wśród dzieci przystępujących do Komunii ma odwrócić uwagę od wyglądu i atmosfery rywalizacji o to, kto wyglądał lepiej. Dlatego strój rodziców także powinien być elegancki, jednak skromny. Sukienki na komunię powinny być dopasowane do wyglądu i charakteru dziecka: biel to symbol czystości i niewinności, co dodatkowo powinien podkreślić prosty krój. Sukienki na Komunię, wybierane przez mamy, powinny być w radosnych, wiosennych kolorach. Ważne, by ich krój był prosty i by nie przypominały wystawnych sukni balowych. Rozwiązaniem jest również zakup dwóch sukienek dla dziewczynki: jedna, skromniejsza, na uroczystości w kościele, a druga – pokomunijna, na przyjęcie!

