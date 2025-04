Stoiki wielkanocne koniecznie muszą pojawić się w świątecznym domu. Są tak samo istotne, jak pisanki czy baranki. Ozdoby wielkanocne można ustawiać pojedynczo: jajka, zajączki, kurczaczki czy baranki, ale także tworzyć z nich nastrojowe, piękne stroiki. Proste rękodzieła sprawiają największą radość dzieciom – oto pomysł na prosty i efektowny stroik wielkanocny, który zrobisz razem ze swoim dzieckiem!

Tradycja i nastrój

Święta wielkanocne to czas przede wszystkim radości ze Zmartwychwstania Chrystusa. Wtedy również przyroda budzi się do życia, dlatego właśnie wielkanocne dekoracje są radosne, w jasnych, żywych barwach. Najbardziej popularnymi symbolami Wielkanocy są jajka, baranki i zajączki. Są to też jedne z najbardziej uwielbianych przez dzieci postaci – sympatyczne, kojarzące się z dobrem i spokojem. Poznaj nasz pomysł na stroiki wielkanocne, których będą głównym elementem, a które wykonasz razem z dzieckiem!

Proste stroiki wielkanocne – zrób je z dzieckiem!

Stroiki świąteczne nie muszą być skomplikowane i składać się z wielu misternie połączonych ze sobą elementów. Czasem wystarczy zaledwie kilka materiałów, by zyskać prostą, ale za to bardzo efektowną ozdobę. Do wykonania naszych propozycji wystarczy kawałek drutu, drewniana figurka zajączka, króliczka lub jajka, a także papier kolorowy lub/i bibuła, nożyczki i klej. Dodatkową ozdobę mogą stanowić bazie oraz żonkile. Ozdoby do wykonania z dzieckiem przygotujecie w kilka chwil!

Jak zrobić prosty stroik?

Wybraną formę pomaluj na jednolity kolor – najlepiej zielony lub żółty. W tym celu użyj farbki akrylowej. Jeśli nie masz drewnianej formy, możesz wyciąć kształt ze sztywnego papieru kolorowego, albo nakleić kolorową kartkę na kawałek kartonu/pleksi. Tak przygotowanej formie wystarczy domalować oczka, nosek/dziobek, a także dokleić łapki lub skrzydełka (mogą być także z kolorowego, sztywnego papieru). Kiedy główna ozdoba będzie już gotowa, przygotuj wianuszek, w którym umieścisz figurkę. Drut wystarczy zgiąć na kształt koła, a następnie okleić dookoła zielonym papierem lub bibułą. Teraz doklej wycięte z papieru kwiatki, liście lub motylki. Do środka wstaw udekorowaną figurkę, a za nią umieść bazie i żonkile. Prosta, piękna i oryginalna ozdoba jest gotowa!

