Jaki stroik wielkanocny na cmentarz wybrać, aby wyglądał pięknie, a jednocześnie nie był przesadzony? Postaw na połączenie naturalnych i sztucznych elementów, a także pisanki czy wielkanocne kurczaczki albo zajączki. Zobacz garść inspiracji na wielkanocne stroiki.

Przed okresem wielkanocnym w wielu miejscach możesz kupić piękne, dekoracyjne stroiki na cmentarz, ale też na świąteczny stół. Te na nagrobki zwykle mają przewagę sztucznych roślin, aby mogły dłużej wyglądać dobrze. Niektóre z nich są na tyle trwałe, że mogą posłużyć przez wiele lat. Wystarczy tylko dobrze je przechowywać przez resztę roku.

Wielkanocne stroiki na nagrobki oprócz sztucznych elementów zwykle zawierają też świeże kwiaty i gałązki bukszpanu albo bazie. Taka dekoracja jest nietrwała, ale wygląda doskonale przez okres wielkanocny. Później wystarczy je tylko zdjąć i wykorzystać stroik za rok.

fot. Gotowe nowoczesne stroiki wielkanocne na cmentarz/Adobe Stock, TwilightArtPictures

Stroik wielkanocny wygląda pięknie, jeśli jest udekorowany gałązkami bukszpanu albo niemal w całości się z niego składa. Możesz go przygotować samodzielnie. Potrzebujesz czegoś, co będzie pełniło funkcję stelaża, zielonych gałązek oraz dowolnych dekoracji - sztucznych pisanek, kurczaków wielkanocnych czy kolorowych wstążek.

Wszystkie elementy wpleć lub/i przyklej do stelaża, aby powstała oryginalna, ciekawa kompozycja. Tak przygotowany stroik możesz dowolnie modyfikować w kolejnych latach, wykorzystując tę samą podstawę.

fot. Stroik wielkanocny na cmentarz DIY/Adobe Stock, kalinka

Bukszpan to prawdziwie wiosenna roślina. Możesz z jego pomocą udekorować koszyk wielkanocny, a także przygotować lub udekorować gotowy stroik na nagrobek. Tak przygotowaną ozdobę możesz postawić w dowolnym miejscu, a do środka włożyć znicz albo powiesić stroik na krzyżu.

fot. Stroik wielkanocny na krzyż/Pinterest

Gałązki bukszpanu możesz także wykorzystać do przygotowania stroika, który nie będzie klasycznym okrągłym kształtem, ale podłużną dekoracją. Wystarczy kawałek drewnianej deseczki, klej oraz coś, czym przymocujesz gałązki do stelażu. W tej roli świetnie sprawdzi się także kawałek nagrobka - bardzo możliwe, że masz pozostałości po „remoncie” starego nagrobka i możesz go wykorzystać ponownie.

fot. Stroik wielkanocny na nagrobek/Pinterest

Dobrym sposobem, jeśli robisz stroik samodzielnie albo szukasz już gotowego, jest zwrócenie uwagi na to, aby jego podstawa była stabilna i odpowiednio ciężka. Dzięki temu ozdoba nie zostanie przewrócona ani zwiana z nagrobka podczas wiosennych burz.

Prawdą jest, że stroiki wielkanocne zawsze wyglądają na nagrobkach pięknie, bez względu na to, czy są minimalistyczne, czy bardzo bogate. Dobrze prezentują się zarówno samodzielnie, jak i ze zniczem, włożonym do środka.

