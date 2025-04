Opóźnienie w składaniu życzeń może przydarzyć się każdemu - ważne, aby w ogóle okazać pamięć jubilatowi i nawet po czasie wysłać spóźnione życzenia urodzinowe.

Rymowane spóźnione życzenia urodzinowe

Chociaż wiem że po terminie,

pamięć moja niech nie zginie,

bo wysyłam Ci życzenia,

szybkiego marzeń spełnienia,

niech spóźnione życzenia urodzinowe,

dotrą do Ciebie w mig jak nowe.

***

Choć życzenia opóźnione,

niech to będzie wybaczone,

bo są one bardzo szczere,

pędzą szybko jak wiaterek,

by dolecieć dziś do Ciebie,

życzyć: czuj się dziś jak w niebie!

***

Były już Twoje urodziny,

były życzenia od przyjaciół, rodziny,

moje życzenia lekko spóźnione,

lecz niech będzie to wybaczone!

Lepiej późno, niż wcale,

wiem o tym doskonale,

dlatego przyjmij je dziś, proszę,

bukiet szczerości i życzliwości przynoszę.

***

Choć życzeń na czas nie złożyłam,

to mam nadzieję że w porę zdążyłam,

by moje życzliwości przyjęte były,

chociaż urodziny już się skończyły.

W zdrowiu i szczęściu żyj długie lata,

niech Ci się ogrom dobrych okoliczności splata.

***

Może i spóźnione, lecz bardzo szczere,

przyjmij życzenia, choć było ich wiele.

Niech wszelka życzliwość otacza ciebie,

nigdy nie oglądaj się za siebie!

***

Choć życzenia ślę spóźnione,

niech mi będzie wybaczone,

bo tak szczerze dzisiaj składam,

dobre słowa wypowiadam.

Żyj wciąż w szczęściu i żyj w zdrowiu,

przyjaciół miej w pogotowiu,

z kłopotów po prostu się śmiej,

pomyślność tylko miej!

***

Czy dzisiaj życzenia też się liczą?

Niech się na poczet urodzin zaliczą!

Życzę zdrowia, pomyślności,

miłości i radości,

niech się każde spełnia marzenie,

a odpoczynek daje wytchnienie.

Spóźnione życzenia urodzinowe bez rymów

Z małym opóźnieniem przesyłam szczere życzenia urodzinowe: niech każdy Twój dzień będzie wspaniałą przygodą! Niech Ci się spełniają wszystkie marzenia! Pokonuj wyzwania i codziennie sięgaj gwiazd!

***

Mimo że moje życzenia urodzinowe są nieco spóźnione, wiedz o tym że równie szczere! Życzę Ci wielu szczęśliwych chwil i samych sukcesów - zarówno zawodowo, jak i prywatnie. Niech wszystko, czym się zajmiesz, okazuje się żyłą złota. Spełniaj każdego dnia swojego marzenia!

***

Z małym opóźnieniem, ale naprawdę szczerze: STO LAT! Niech każde z Twoich marzeń spełnia się w okamgnieniu. Każdego dnia czuj szczęście i wsparcie bliskich. Niech wszyscy dookoła Ciebie będą życzliwi, a każdy dzień staje się okazją do zbierania dobrych wspomnień.

