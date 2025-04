Spis treści:

Wierszyki na dobranoc w formie SMS-a łączą w sobie magię słów, ciepło życzeń i rymy. Krótka, ale nieszablonowa wiadomość sprawi, że druga osoba poczuje się wyjątkowo. Skorzystaj z naszych gotowych propozycji i zaskocz odbiorcę pomysłowością, zanim nastanie noc. Sprawdź również: „Wierszyki na dobranoc dla przyjaciela”.

***

Gwiazdka spadła z nieba,

słodkich snów nam trzeba!

Odpocznij w krainie marzeń

i wyłącznie pozytywnych skojarzeń.

***

Miś przytulony do poduszki,

na dobranoc szepcze bajki.

Zamknij oczy, niech przytulą Cię dobre duszki,

a zabawki śpiewają kołysanki.

***

Życzę Ci cudownej nocy,

w której nie brakuje magicznej mocy.

Życzę przepięknych snów,

a jutro spełnienia wszystkich planów!

***

Otul się w poduszkę i uśmiechnij buźkę,

niech wróżka wykorzysta swoją różdżkę!

W snach przeniesie Cię do krainy wiecznej radości,

pamiętaj, że to Twój czas – marzeń i prywatności.

Zabawne wiadomości na dobranoc to doskonały sposób, aby zakończyć dzień z pozytywnym akcentem. Wysyłając humorystyczne życzenia, możemy sprawić, że wieczór stanie się lekki i radosny. Oto propozycje idealne nie tylko dla przyjaciół, ale również dla wszystkich doceniających dobry humor o każdej porze dnia i nocy.

***

Dobranoc! Nie martw się, potwory pod łóżkiem boją się Twojego chrapania bardziej, niż Ty boisz się ich!

***

Oby Twoje sny były tak piękne, jak zniżki w ulubionym sklepie. Nie trać czasu na liczenie owiec – może tym razem spróbujesz z krowami? Snów mlekiem płynących!

***

Kładź się spać i odpocznij, ale nie zapominaj o ważnej rzeczy: rano budzik zaskoczy Cię z taką siłą, jak pierwszy łyk gorzkiej kawy. A i chodzą plotki, że niektórzy ludzie potrafią zasnąć bez telefonu w dłoni. Przekonamy się, czy jesteś jednym z nich. Dobranoc!

***

Nie martw się, że jutro czeka na Ciebie długi dzień. Każda godzina snu to kolejna godzina unikania obowiązków. I pamiętaj, że Twoje łóżko Cię kocha.

***

Pragniesz poruszyć uczucia bliskiej osoby jeszcze przed nocą? Wyślij piękne życzenia na dobranoc lub krótką, wzruszającą wiadomość SMS od serca. Za tymi życzeniami kryją się słowa, które uwalniają pozytywne emocje. Wykorzystaj gotowe propozycje i ślij tekst przepełniony ciepłem.

***

Dziękuję za to, że jesteś w moim życiu. Kiedy kładę się spać, myślę o wszystkich pięknych chwilach, które razem spędziliśmy. Cieszę się, że jutro znowu Cię zobaczę.

***

Chciałem tylko przypomnieć, jak wiele dla mnie znaczysz. Nie wyobrażam sobie życia bez Ciebie. Odpocznij i nabierz energii na kolejny dzień. Dobranoc.

***

Każdej nocy, gdy zamykam oczy, wyobrażam sobie Twoją twarz i przypominam sobie, jak bardzo Cię kocham. Marzę o codzienności, w której zasypiamy razem. Życzę spokojnych snów.

***

Nocą, kiedy gwiazdy świecą na niebie, myślę o Tobie. Tym SMS-em pragnę podziękować za to, że jesteś. Odpocznij i śnij o rzeczach, które sprawiają, że stajesz się szczęśliwszy/a. Spokojnych chwil.

SMS na dobranoc

SMS na dobranoc z przesłaniem to więcej niż kojące słowa przed snem. To forma komunikacji, która wnosi w wieczorną porę głębsze znaczenie, inspirując do refleksji lub motywując do działania. Wyślij niebanalną wiadomość na dobrą noc.

***

Zanim zaśniesz, pamiętaj, że każdy nowy dzień to okazja do stawania się lepszą wersją siebie. Niech Twoje marzenia dodają sił i motywacji do osiągnięcia wszystkiego, czego pragniesz. Dobranoc.

***

Noc to czas na odpoczynek i refleksję. Niech Twoje sny przyniosą spokój i przypomną, jak wiele dobrego jest jeszcze przed nami. Pamiętaj, że każde jutro to nowe możliwości.

***

Dobranoc! Niech ta noc będzie chwilą wytchnienia i regeneracji, abyś mógł/mogła w pełni korzystać z jutrzejszego dnia. Wierzę w Twoje możliwości i wiem, że możesz osiągnąć wszystko, czego zapragniesz.

***

Życzę Ci spokojnej nocy, pełnej pozytywnych myśli i inspirujących snów. Pamiętaj, że każdy nowy dzień to okazja, aby zrobić coś wspaniałego. Uwierz w siebie i pozwól, aby marzenia w końcu się spełniły.

Oto kategoria właśnie dla ciebie, jeśli poszukujesz krótkiej, ale nieszablonowej wiadomości tekstowej z życzeniami dobrej nocy. Zaskocz swojego odbiorcę i spraw, że uśmiechnie się jeszcze przed zaśnięciem. Do kreatywnych życzeń warto dołączyć wyjątkowy cytat na dobranoc.

***

Zamknij oczy i pozwól, aby noc zabrała Cię w podróż po krainie marzeń. Niech sny będą Twoją mapą, a gwiazdy przewodnikami. Wróć stamtąd z nową inspiracją na kolejny dzień.

***

Kiedy zamykasz oczy, świat zmienia się w nieskończone możliwości. Odpocznij, pamiętając, że jutro przyniesie Ci nowe przygody i niezapomniane emocje. Dobranoc.

***

Niech ta noc będzie jak płótno, a Twoje sny jak farby. Stwórz wspaniałe obrazy w swojej wyobraźni i obudź się z energią, aby zamienić najśmielsze pomysły w rzeczywistość.

***

Noc to magiczny czas, kiedy zacierają się granice między światem realnym a fantazją. Niech Twoje sny będą bramą do miejsc, które inspirują i motywują do działania. Cudownej nocy.

Zanim nastanie noc, wyślij bliskiej osobie wieczorne pozdrowienia lub krótkiego SMS-a o pozytywnym zabarwieniu. Czasami mniej, znaczy więcej.

„Dobranoc, niech Twoje sny będą spokojne i pełne radości”.

„Zamknij oczy i odpocznij, jutro będzie lepszy dzień”.

„Niech noc przyniesie zasłużony odpoczynek”.

„Czas na sen, jutro czekają na nas nowe wyzwania”.

„Śpij dobrze, niech Twoje marzenia staną się rzeczywistością”.

„Życzę Ci spokojnej nocy i snów pełnych inspiracji”.

„Niech noc będzie dla Ciebie czasem regeneracji i spokoju”.

„Dobranoc, odpocznij i nabierz sił na kolejny dzień”.

„Zamknij oczy, pozwól sobie na chwilę spokoju”.

„Dobranoc, niech Twoje sny przyniosą ukojenie”.

