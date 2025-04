Śmieszne życzenia na Dzień Nauczyciela przygotowałyśmy z podziałem na 2 kategorie - osobno umieściłyśmy życzenia dla nauczycielek, a osobno dla nauczycieli. Możesz je wpisać do laurki na Dzień Nauczyciela.

Śmieszne życzenia dla nauczycielki

Dla kochanej naszej pani,

za to że wytrzymuje z nami,

mamy życzeń pełną skrzynię:

niech jej miło rok szkolny przeminie!

Niech jej zdrowie dopisuje,

niech się uśmiech na twarzy maluje!

***

Dla najlepszej naszej nauczycielki,

która codziennie odbywa wysiłek wielki.

Która się martwi naszymi jedynkami,

która się męczy z łobuziakami.

Najlepsze życzenia na Dzień Nauczyciela,

niech się jej wysiłek nagrodami powiela!

***

Dla najlepszej nauczycielki świata,

niech się z naszych życzeń piękny bukiet splata.

Niech się każdy dzień przygodą dla niej staje,

niech każdy łobuz ze swojej winy sprawę sobie zdaje.

Bo nasza pani się martwi o wszystkich,

więc w Dniu Nauczyciela robimy rachunek sumienia szybki.

***

Na Dzień Nauczyciela dla naszej nauczycielki,

życzeń największy kosz - o, taki wielki!

Przede wszystkim ogromnej cierpliwości,

dla naszych wybryków zawsze wyrozumiałości.

Dzisiaj pilnie się uczyć obiecujemy,

by nasza pani osiwiała, wcale nie chcemy!

***

Gdy wszyscy nauczyciele hucznie świętują,

uczniowie im życzenia podarowują!

Niech Pani ma zawsze uśmiech radosny,

przez cały rok szkolny, od jesieni do wiosny.

Niech uczniowie nigdy Pani nie dokuczają,

no i od góry do dołu same piątki mają!

Śmieszne życzenia dla nauczyciela

Dla Pana dzisiaj serdeczne życzenia, nie tylko 14 października:

niech dobry humor z Pana serca nigdy nie znika.

Niech uczniowie się za bardzo we znaki nie dają.

Niech dla Pana nerwów jeszcze litość mają!

***

Dla ulubionego nauczyciela,

który nas wiedzą swoją obdziela,

niech mu uczniowie za bardzo nie dokazują,

niech w konkursach wiedzy tylko triumfują!

***

Satysfakcji z pracy, wielu chwil szczęśliwych,

uczniów tylko przychylnych i zawsze życzliwych.

Niech Panu dni w szkole mijają wesoło,

by potem w wakacje tęsknił Pan za szkołą!

Niech zdrowie Panu zawsze dopisuje,

a jedynka do dziennika nigdy nie wędruje.

***

Dla nauczyciela najlepszego z najlepszych,

zawsze pierwszego w sytuacjach najtrudniejszych.

Na 14 października serdeczne życzenia,

na drodze zawodowej (i nie tylko!) powodzenia.

