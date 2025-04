Śmieszne życzenia na Dzień Mamy

Spis treści:

Reklama

26 maja pragniesz rozśmieszyć swoją mamę? Zabawne wierszyki to doskonały sposób, aby wywołać uśmiech na jej twarzy. To kategoria, w której miłe słowa łączą się z odrobiną humoru. Rymowane zwrotki są jak promienie radości w nawet pochmurny dzień. Zobacz również: 22 rymowanki idealne na Dzień Mamy.

***

Mamo kochana, Ty jesteś królową,

choć sprzątasz i gotujesz niezwiązana żadną umową.

Dziś Twój dzień, więc odpocznij troszeczkę,

zabierz ze sobą ulubioną – owocową naleweczkę.

Niech uśmiech zagości na Twojej pięknej buzi,

a Twoja kreacja zachwyt w tacie wzbudzi.

Niech znikną talerze, garnki i pranie,

dzisiaj liczy się tylko: z Tobą świętowanie!

***

Mamo, jesteś niczym superbohaterka,

a w moim życiu jak doświadczona reporterka!

Cieszę się, że mam Cię zawsze obok siebie,

bo nigdy nie zostawiasz mnie w pieniężnej potrzebie.

Z okazji Dnia Matki życzę Ci cierpliwości

do moich wyskoków i emocji skrajności.

Żyj sobie jak największa dama,

bo na to zasługuje każda super mama!

Życzę Ci niegasnącej kobiecości

i mniej o swoją przyszłą synową zazdrości.

***

Mamo, wiem, że bywam leniwym urwiskiem,

co to i czasami jest chytrym liskiem.

Wiedz jednak, że kocham Cię całym serduszkiem

i darzę zaufaniem oraz ogromnym szacunkiem.

Niech spełnią się Twoje „superaśne” marzenia,

a Twoja „mamuśkowa” droga prowadzi do spełnienia.

Pamiętaj, że 26 maja – możesz wszystko:

spełniaj się prywatnie, zawodowo, towarzysko!

Zacznijmy od tego, że każda mama jest wyjątkowa, a śmiech to jeden z najlepszych prezentów, jaki możesz jej podarować. Oto gotowe teksty, które nie tylko zaskoczą, ale również rozśmieszą każdą kobietę z dziećmi na koncie. Jeśli twoja mama to jednocześnie teściowa, wykorzystaj: „Życzenia na Dzień Mamy dla teściowej”.

***

Z okazji Dnia Matki życzę Ci tak dużo cierpliwości, ile potrzebowałaś, aby mnie wychować. Obyś zawsze miała siłę na kolejne: „Mamo, gdzie są moje skarpetki?” i „Nie wiem, co mi jest, ale potrzebuję pieniędzy”. Życzę Ci tyle szczęścia, ile razy uratowałaś mnie z opresji. Kocham Cię!

***

Mamo, moje życzenia dla Ciebie w tym dniu to: mniej prania, mniej gotowania, mniej sprzątania, a więcej czasu na lenistwo, bo przecież od tego wszystkiego masz mnie! Nawiasem, to gdybyś miała każdego dnia dostawać złotówkę za każde moje „Mamo!”, byłabyś już milionerką. Sto lat.

***

Mamo, jesteś jak żywa wyszukiwarka Google – zawsze wiesz wszystko, zawsze masz odpowiedź i nigdy się nie mylisz! Z okazji Dnia Matki życzę Ci, abyś miała tyle chwil spokoju, ile razy pomogłaś mi rozwiązać największe życiowe zagadki. Kochana, najlepszego!

***

Mamo, pamiętasz, jak zawsze mówiłaś, że będę kiedyś Ci za wszystko dziękować? No cóż, miałaś rację! Z okazji Dnia Matki życzę Ci tyle radości, ile razy musiałaś słuchać moich opowieści o „najważniejszych” sprawach z dzieciństwa. Kocham Cię i dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłaś!

Chcesz pójść o krok dalej i zaskoczyć mamę naprawdę oryginalnymi życzeniami? Wykorzystaj swoją kreatywność lub nasze propozycje o unikatowym charakterze. Życzenia na Dzień Mamy mogą być nie tylko śmieszne, ale jednocześnie pomysłowe, świeże i niezwykle twórcze. Do słów warto dołączyć idealny bukiet na Dzień Mamy.

***

W tym szczególnym dniu życzę Ci, abyś zawsze miała więcej energii niż ja, kiedy próbujesz mnie obudzić do szkoły. I oczywiście, abyś znalazła czas na chwilę relaksu... choćby między jednym a drugim „Mamo!”.

***

Z okazji Dnia Matki życzę Ci, abyś mogła używać telewizora, komputera i telefonu bez pytania: „Jak to się włącza?”. I oczywiście, aby Netflix zawsze sugerował najlepsze filmy na relaksujący wieczór. Życia, jak w ulubionym serialu!

***

Mamo życzę, abyś w dniu swojego święta miała tyle czasu na czytanie książek, ile ja spędzam na telefonie. I oczywiście, żeby każda strona przynosiła najpiękniejsze i niezapomniane emocje. Zanim dotrzesz do końca książki, pamiętaj: w moim życiu to Ty jesteś główną bohaterką.

***

Mamo, w dniu Twojego święta dziękuję Ci za:

niewyczerpaną cierpliwość przy tłumaczeniu, dlaczego „niebo jest niebieskie”;

zdolność znajdowania moich rzeczy, nawet tych, które „zjadła czarna dziura";

supermoc przekształcania spalonego obiadu w kulinarny sukces;

Twoje nieocenione umiejętności negocjacyjne, dzięki którym zawsze mam czyste skarpetki.

fot. Śmieszne życzenia na Dzień Mamy / Canva, polki.pl

Życzenia od serca i najpiękniejsze pomysły na ręcznie zrobiony podarunek dla mamy to idealny duet na Dzień Mamy. Przekaż bliskiej kobiecie wzruszające słowa, ale i odrobinę humoru. Oto gotowe teksty idealne na laurkę dla mamy o humorystycznym zabarwieniu, które można połączyć z najpiękniejszymi rymowanymi wierszykami dla mamy.

***

Kochana Mamo z okazji Dnia Matki życzę Ci, aby Twoje marzenia były tak odważne jak moje prośby o podwyższenie kieszonkowego. Niech każdy dzień będzie pełen radości i niespodzianek (takich dobrych – oczywiście). Zasługujesz na to, co najlepsze, ale poproś o to tatę.

***

Na Dzień Matki życzę Ci, abyś mogła odpocząć od wszystkich swoich supermocy – prania, gotowania, leczenia moich „śmiertelnych” chorób. Dziś jest Twój dzień: noś pelerynę superbohaterki z dumą i w czystych ubraniach! Kocham Cię, nawet gdy twierdzisz, że nie mam racji.

***

Kochana Mamo, życzę Ci, abyś miała co najmniej pięć minut dla siebie, zanim porwę Cię z powrotem do akcji. Dziękuję, że nigdy nie ujawniłaś światu moich największych sekretów. Niech ten dzień będzie pełen śmiechu, radości i abyśmy przez całe życie mogli razem spiskować jak najlepsi przyjaciele.

***

Z okazji Dnia Matki życzę, aby Twój dzień był tak relaksujący, jak moje próby sprzątania pokoju – pełne niespodzianek i długich przerw! Niech każda chwila będzie dla Ciebie radosnym odkryciem, a tata niech bierze na siebie wszystkie wyzwania.

Z 26 maja chcesz szybko wywołać uśmiech na twarzy mamy? Nie masz możliwości złożyć życzeń osobiście? Zabawne SMS-y są krótkie, ale świadczą o pamięci i przynoszą ogrom radości. Oto gotowe propozycje, które poprawią humor, do skopiowania i wysłania na Dzień Mamy:

Mamo, masz dziś wolne od wszystkich domowych spraw! Przynajmniej w moich marzeniach.

Mamo, gdybyś była superbohaterką, to byś miała pelerynę z fartucha! Wszystkiego najlepszego.

Dziś Dzień Mamy, więc nie zapomnij się zrelaksować… chociaż raz w roku.

Mamo, jesteś jak Wi-Fi – łączysz, to co najlepsze. Sto lat!

Najlepsze życzenia dla najlepszej mamy, która zawsze ma na mnie oko, nawet na odległość!

Mamo, życzę Ci dziś tyle spokoju, ile razy słyszałaś ode mnie: „gdzie są moje skarpetki?".

Mamo, nie zapomnij dziś o relaksie – ja dziś na pewno nie zapomnę o zmywaniu!

Dzień Mamy bez Twojego uśmiechu to jak dom bez Wi-Fi. Sto lat, Mamo!

Mamo, jesteś jak moja ulubiona aplikacja – nie mogę bez Ciebie żyć! Wszystkiego najlepszego.

Dziś masz prawo do wszystkiego, czego zapragniesz… a ja obiecuję, że nie będę przeszkadzać (przynajmniej do obiadu).

Reklama

Czytaj także:

Życzenia na Dzień Mamy od córki. Gotowe szablony

Wzruszające życzenia dla mamy. Autorskie propozycje

Prezent na Dzień Matki – tani nie znaczy gorszy!