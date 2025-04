Śmieszne zagadki niegdyś były bardzo popularne nie tylko wśród dzieci. Dzisiaj rzadziej się po nie sięga, a część z nich stała się z czasem rodzajem nieśmiesznych żartów ze względu na to, że nie ze wszystkiego wypada się już śmiać. Dlatego w tym zestawieniu nie znajdziesz zagadek o blondynce i ludziach konkretnej narodowości. Na szczęście jest tyle innych tematów do żartowania!

W tym zbiorze śmiesznych zagadek dla dzieci są takie, które nadają się raczej dla młodszych dzieciaków oraz takie dla nieco starszych. Dobierz żarty dla dzieci do wieku pociechy, aby zrozumiała, na czym polega zabawność pytania i odpowiedzi. Część tych żartów ubawi także dorosłych.

1. Co mówi ślimak, gdy widzi żółwia?

Patrz, wyścigówka!

2. W Warszawie są Warszawiacy. W Pabianicach są Pabianiczanie. W Krakowie są Krakowianie. A w Kole?

Szprychy!

3. Ile to jest półtora + półtora?

Cały tor!!

4. Co trzeba zrobić jak ptak narobi ci na głowę?

Trzeba dziękować Bogu, że nie dał krowom skrzydeł!

5. Dlaczego ściany nie toczą ze sobą wojen?

Bo między nimi jest pokój

6. Co mówi ogrodnik do ogrodnika?

Przesadziłeś

7. Jakie jest marzenie ślimaka?

Dostać mandat za przekroczenie prędkości.

8. Co wyjdzie ze skrzyżowania jeża i dżdżownicy?

Drut kolczasty.

9. Dlaczego mleko jest tłuste?

Żeby nie skrzypiało przy dojeniu.

10. Dlaczego psy i koty nie potrafią tańczyć?

Bo mają 2 lewe łapy.

11. Jakie jest najsilniejsze zwierzę świata?

Ślimak - bo nosi swój dom na plecach.

12. Co to jest para wodna?

Dwie rybki

13. Dlaczego asfalt jest bezrobotny?

Bo go wylali

14. Jak się nazywa przesolona firanka?

Zasłona

15. Najlepszy przyjaciel człowieka na czterech nogach?

Łóżko

16. Co to jest: jest rozbity ale cały?

Namiot

17. Po co kotu okulary?

Żeby miał.

18. Co ma fryzjer w lodówce?

Maszynkę

19. Dlaczego w morzu jest woda?

Żeby się nie kurzyło jak statki hamują.

20. Pani ma dwa psy. Jeden wabi się Wiem, a drugi Niewiem. Pani weszła z Wiem do sklepu mięsnego. Jaki pies został na podwórku?

....

21. Co odpowie św. Piotr, gdy zapytasz go, ile łowi ryb dziennie?

A-po-sto-łowie

22. Jak wygląda syberyjska toaleta?

To są dwa kije. Na jednym można zawiesić kufajkę, a drugim trzeba wilki odganiać.

23. Ile żyje robak wędkarza?

Dwa dni z hakiem

24. Jak się nazywa włączone radio?

Radioaktywne

25. Jak nazywa się bilet do toalety?

Kupon

26. Dlaczego Marsjanie nie robią imprez na Marsie?

Bo nie ma atmosfery.

27. Jak się nazywa rozmowa rybaków?

Pogawędka

28. Dlaczego ciasteczko idzie do lekarza?

Bo zaczęło się kruszyć.

29. Co mówi rybak wchodząc do stajni?

Okoń!

30. Ma uszy jak kot, ma ogon jak kot, ma oczy jak kot, ale nie jest kotem! Co to?

Kotka!

31. Jaka jest różnica między komputerem a praniem?

Inaczej się zawiesza.

32. Jaka jest najbrutalniejsza gra na świecie?

Karty, bo król bije damę.

33. Jak się czuje ogórek ze śmietaną?

Mizernie

34. Jak nazywa się twarz matematyka?

Oblicze

35. Dlaczego Ala ma kota?

Bo sierotka Marysia!

36. Przed lustrem stoi dwóch łysych. Który z nich jest bardziej łysy?

Ten, który ma większą głowę.

37. Jak się nazywa syn mumii?

Muminek

38. Gdzie żyją łosie?

Na łosiedlu

39. Jak się nazywa grecki bóg czystości?

Domestos

40. Co robi ciągnik u fryzjera?

Warkocze

41. Jak się liczy po włosku?

Jeden włosek, drugi włosek...

42. Co to jest: yzb, yzb, yzb.

Mucha na wstecznym biegu.

43. Jak się nazywa samolot przewożący owce?

Transportowiec

44. Co ma wspólnego Windows z człowiekiem?

Też łapie wirusy.

45. Czym różnią się fajerwerki od polskich piłkarzy?

Fajerwerki strzelają!

46. Jaka jest różnica między krzesłem a mrowiskiem?

Usiądź na mrowisku, to się dowiesz.

47. Jakie trzysylabowe słowo zawiera wszystkie litery?

Alfabet

48. Jak się nazywa mucha bez ucha?

M

49. Co to jest: leży w trawie i nie dycha?

Dwie dychy!

50. Co mówi lustro do lustra?

Przepraszam, odbiło mi się.

51. Dlaczego ptaki lecą do lasu?

Bo las nie przyleci do ptaków.

52. W co bawią się dzieci grabarza?

W chowanego

53. Dlaczego kalendarz jest zawsze smutny?

Bo jego dni są już policzone.

54. Dlaczego komputer nie może się przeziębić?

Bo ma antywirus.

55. Dlaczego woda nie może być wesoła?

Bo by się zlała ze śmiechu.

56. Jak nazywa się odgłos, który słychać, gdy małemu rakowi zabierze się zabawkę?

Wycieraczka.

57. Co się stanie z niebieskimi spodniami, kiedy się je wrzuci do Morza Czerwonego?

Będą mokre.

58. Co to jest: od dołu niebieskie a od góry zielone?

Żaba w dżinsach.

59. Jaki jest ulubiony program kanibali?

Surowi rodzice

60. Co mówi piłkarz u fryzjera?

Gol!

61. Jaki lekarz nie może poślubić swojej pacjentki?

Weterynarz

62. Dlaczego prosięta są różowe?

Bo się wstydzą, że ich matka to świnia.

63. Czym cię różni żaba od najbardzieja?

Żaba jest zielona, a najbardziej na brzuchu.

64. Po co łoś idzie rano do sklepu?

Po łowsiankę!

65. Jak nazywa się ząb basisty?

Kiełbasa

66. Jak się nazywa potomek krowy?

Pokrowiec

67. Jak się nazywa wyspa na jedną literę?

Samoa

68. Co robi kucharz gdy go atakują?

Wzywa posiłki.

69. Czym różni się klasowy leser od kujona?

Temu pierwszemu dokuczają rodzice. Drugiemu - koledzy.

70. Po co pies wchodzi do wody?

Po kostki

71. Co mówi kościotrup do swojego kolegi, kiedy jest na niego rozzłoszczony?

Bo ci porachuję wszystkie kości!

72. Co to znaczy, gdy ktoś znajdzie cztery podkowy?

To znaczy, że gdzieś biega koń na bosaka.

73. Czym się różni fortepian od słonia?

Fortepian można zasłonić, a słonia nie można zafortepianić.

74. Jak nazywa się żarówka w ciąży?

Ciężarówka

75. Jak nazywa się kot złomiarza?

Puszek

76. Co robi zamarznięta woda na chodniku?

Wyprowadza ludzi z równowagi!

77. Co może być gorszego od żyrafy chorującej na gardło?

Stonoga z odmrożonymi nogami

78. Co się stanie gdy się skrzyżuje psa Reksia z dinozaurem?

Tyranozaur Reks

79. Jak się nazywa jajko z pozytywką?

Jajko muzykant

80. Ile szczoteczek do zębów ma dentysta?

Sto ma to logiczne

Poniżej śmieszne zagadki dla dorosłych. Nie zawsze chodzi o kontekst damsko-męski, czasami chodzi o to, że dorośli pamiętają, wiedzą lub znają pewne rzeczy, z którymi dzieci raczej nie miały do czynienia.

1. Jaki jest skład chemiczny małżeństwa?

Mało zasad, dużo kwasów.

2. Samochód skręca w prawo, które koło się nie kręci?

Zapasowe

3. Co to jest za czynność: mężczyzna robi to stojąc, kobieta siedząc, a pies na 3 łapach?

Podaje dłoń.

4. Dlaczego Pudzianowski nie może być kochankiem?

Bo nie zmieści się do szafy.

5. Co to jest: nic?

Pół litra na dwóch

6. Dlaczego pobili łysego na basenie?

Bo nie chciał oddać czepka.

7. Jaka jest różnica między zakładem fryzjerskim, a urzędem skarbowym?

W urzędzie golą dokładniej.

8. Dlaczego kogut dziobie kurę po głowie.

Alimenty jej z głowy wybija.

9. Co to jest: małe, białe, okrągłe i pędzi?

Tabletka przeczyszczająca.

10. W którym miesiącu gaduła gada najmniej?

W lutym, bo jest najkrótszy.

11. Co rośnie bez korzeni?

Podatek

12. Dlaczego Święty Mikołaj jest taki wesoły?

Bo wie, gdzie mieszkają niegrzeczne dziewczynki.

13. Do czego służy kość piszczelowa?

Do wynajdywania mebli w ciemnym pomieszczeniu.

14. Co jest gorsze od znalezienia robaka w jabłku?

Znalezienie połowy robaka.

15. Jaka jest różnica między dwulatkiem a dorosłym facetem?

Dwulatka można zostawić samego z nianią.

16. Dlaczego modelki myją zęby tylko raz w tygodniu?

Bo zęby myje się po jedzeniu.

17. Spice Girls za 50 lat?

Old Spice

18. Ile dni urlopu ma górnik po śmierci?

Trzy. A potem znów pod ziemię.

19. Jak rozpoznać, że na rowerze jedzie wokalistka?

Ma reflektor skierowany na siebie zamiast na drogę.

20. Czym się różni trumna od długopisu?

Wkładem

21. Co to jest: kiedy się go nie używa to wisi, kiedy jest potrzebny to stoi, a później z niego kapie?

Parasol

22. Jaki jest najlepszy sposób, by mężczyzna wykonywał 200 skłonów dziennie?

Przybić pilota od telewizora do podłogi.

23. Dokąd idą wszystkie zarobione pieniądze z gry Tomb Rider?

DoLary

24. Co różni kulturystę od współczesnego rzeźbiarza?

U tego pierwszego widać postęp w rzeźbie.

25. Jak najlepiej wkurzyć archeologa?

Dać mu zużyty tampon i zapytać, z jakiego jest okresu.

26. Co robi Polski kibic po tym, kiedy Polska zdobywa mistrzostwo świata w piłce nożnej?

Wyłącza PlayStation i idzie spać.

27. Co oznacza przyjaźń między dwiema kobietami?

Spisek przeciwko trzeciej.

28. Czym różni się koń od koniaku?

Tym samym co rum od rumaka.

29. Co mają w gębie informatycy?

Bluetooth

30. Kto to jest mąż?

Zastępca kochanka do spraw finansowo-gospodarczych

31. Co to jest: ropucha i 12 żabek?

Teściowa wieszająca firanki.

32. Co to jest: długie, śpiewa i paskudzi w krzakach?

Pielgrzymka do Częstochowy.

33. Czym się różni ptak od radia?

Ptak ma dziób, a radio ma ryja.

34. Dlaczego prąd rządzi w mieście?

Bo ma kontakty.

35. Jak najłatwiej uzyskać sok z buraków?

Wrzucić granat do Beemki.

36. Co to jest spódnica?

Jest to kurtyna najmniejszego teatru na świecie, który może pomieścić jednego widza na stojąco.

37. Jak nazywa się żona św. Mikołaja?

Merry Christmas

38. Jak nazywa się kogoś w budynku Sejmu, kto jest uczciwy, etyczny i inteligentny?

Uczestnik wycieczki szkolnej.

39. Jak się nazywa ósma żona kucharza?

Usmażona

40. Dlaczego faceci są jak bluetooth?

Ponieważ gdy jesteś blisko, podłączają się do ciebie, a gdy jesteś daleko, szukają innych urządzeń.

41. Czym się różni kaczka od teściowej?

Kaczka zapaskudzi ci całe podwórko, a teściowa całe życie.

42. Co ma młoda kobieta między piersiami?

Medalik.

A co ma stara kobieta między piersiami?

Pępek.

43. Co to jest: Brad Pitt ma krótkie, Schwarzenegger długie, Madonna nie ma, a papież nie używa?

Nie to o czym myślisz - to nazwisko.

44. Co to jest miłość?

Miłość to jest światło życia.

A co to jest małżeństwo?

Rachunek za to światło.

45. Co jest najważniejsze w lesie iglastym?

Papier toaletowy

46. Jakie ciastka jedzą hydraulicy?

Rurki

A górale?

Karpatki

A dziadki?

Pierniki

47. Co mówi kat do skazańca pod szubienicą?

Głowa do góry.

48. Co jest stare, owłosione i lata pomiędzy majtkami?

Bosman

49. Jak kolejarze piją piwo?

Po kolei

50. Jakie są polskie drogi do kapitalizmu?

Drogi węgiel, drogi gaz, drogi prąd...

51. Czym różni się student od balkonu?

Balkon utrzyma całą rodzinę.

52. Jak nazywa się drzewo, w które wjechał autobus?

Bambus

53. Co jest najgorsze dla nietoperza podczas snu?

Biegunka

54. Co mówi kobieta po wyjściu z łazienki?

„Ładnie wyglądam?”

A co mówi mężczyzna po wyjściu z łazienki?

„Nie wchodź tam teraz”

55. Jak nazywa się osoba, która nie ma mebli?

Persona non grata

56. Jakiej narodowości był Amor?

Rosyjskiej. Latał z gołym tyłkiem, był uzbrojony po zęby, strzelał do ludzi i mówił, że to z miłości.

57. Co mówi bombka do bombki?

Chyba nas powieszą.

58. Jakie są ulubione ryby lekarza?

Duże sumy

59. Ilu prawdziwych mężczyzn potrzeba do wkręcenia żarówki?

Ani jednego, prawdziwy mężczyzna nie boi się ciemności.

60. Na co umarł Stalin?

Na szczęście

61. Co robi złodziej w salonie Subaru?

Rozkręca Imprezę.

62. Jakie są trzy etapy w życiu kobiety?

1. Pampers. 2. Always. 3. Corega Tabs

63. Jak nazywa się dziecko kurzu i wiatru?

Tuman

64. Dlaczego Kinga została świętą?

Bo Boleslaw był Wstydliwy.

65. Czym się różni kura od studenta?

Kura znosi jaja, a student musi znosić wszystko.

66. Co to jest różniczka?

Wyniczek odejmowanka

67. Na co zwraca najpierw uwagę kogut, gdy wchodzi do łazienki?

Na zakręcone kurki

68. Kto jest najlepszym matematykiem na świecie?

Kobieta: dodaje sobie urody, odejmuje lat, mnoży dzieci, dzieli łoże.

69. Jaki jest szczyt fantazji?

Położyć się w kałuży, wsadzić piórko w tyłek i udawać żaglówkę.

70. Jaka jest różnica między pogodą a kelnerem?

Pogoda nie zawsze dopisuje, a kelner – zawsze.

