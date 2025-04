Jakie śmieszne zadania na Dzień Chłopaka warto przygotować w domu? Dzień Chłopaka obchodzony jest 30 września - mówi się, że to święto "czyjegoś chłopak", a więc panów, którzy są w związkach. Jednak często traktuje się je, jako dzień wszystkich chłopców. Zobacz, co warto wymyślić z tej okazji - poznaj gry i zabawy idealne zarówno do szkoły, przedszkola, jak i domowej imprezy

Reklama

Spis treści:

30 września zorganizuj maluchom dzień pełen wrażeń na świeżym powietrzu albo postaw na imprezę w domowym zaciszu. Może to być prawdziwa uroczystość ze wszystkimi kolegami, jakich tylko dziecko chce zaprosić.

Chłopcy uwielbiają rywalizację, dlatego dobrym pomysłem na zabawę jest zorganizowanie konkursów. Można je przeprowadzić w domu, ale także wykorzystać jako pomysł na Dzień Chłopaka w klasie. Jako nagrodę przygotuj dyplom dla super chłopaka albo drobny upominek - słodkości, brelok, kubek albo parę zabawnych skarpet.

Jeśli chodzi o zabawy z okazji Dnia Chłopaka, możesz zaproponować maluchom zgadywanki na punkty. Pokazuj im zdjęcia piłkarzy, aby odgadli ich imiona oraz kluby, w których grają albo logo samochodów, które muszą nazwać. Każda poprawna odpowiedź to jeden punkt.

W szkole można zorganizować zabawę w stylu "prawda czy wyzwanie". Niech chłopcy wybiorą, czy chcą odpowiedzieć na zadane pytanie (bezpieczne albo bardziej szalone, np. "którą dziewczynkę lubisz najbardziej"), czy wykonać zadanie - mogą to być zagadnienia z matematyki, biologii, fizyki czy języka angielskiego.

Każdy uczestnik zabawy musi wybrać prawdę albo wyzwanie przed usłyszeniem treści zadania - to bardzo ważna rzecz, która sprawia, że gra jest jeszcze zabawniejsza. Mogą też losować karteczkę z napisami "pytanie" albo "wyzwanie". Jeśli któryś z uczestników bardzo nie chce odpowiadać na zadane pytanie, umowną "karą" może być zjedzenie plasterka cytryny.

W domu możesz zaś zorganizować karaoke lub kalambury, a także zaproponować dzieciakom konkurs na składanie modeli z klocków na czas. Uśmiech na buziach i doskonała zabawa gwarantowane!

fot. Śmieszne zadania na Dzień Chłopaka/Adobe Stock, Natallia Vintsik

Jeśli maluch lubi spędzać czas w kuchni, możesz zaproponować mu wspólne przygotowanie imprezowych posiłków. Przy okazji spędzisz z nim czas i będziesz mieć możliwość zorganizowania pysznej zabawy dla dzieci.

Przygotujcie na przykład wspólną pizzę, której udekorowaniem zajmą się chłopcy. Przygotuj wszystkie dodatki, warzywa, sos oraz ser, a następnie pozwól zadziałać wyobraźni. Możecie też przygotować ciasteczka w wybranych przez chłopców kształtach lub własny, wymarzony smak lodów.

W ramach Dnia Chłopaka możecie także wybrać się wspólnie na wycieczkę, podczas której także nie zabraknie ciekawych aktywności. Starszym chłopcom możesz zaoferować paintball albo gokarty. Młodszym dzieciakom zaproponuj przejście torem przeszkód z zawiązanymi oczami.

Podczas wycieczek i wędrówek możesz zorganizować mini teleturniej, podczas którego chłopcy będą szukać w obrębie wzroku różnych rzeczy. Mogą to być przedmioty na literę K, zwierzęta albo kolory. Za najlepsze wyniki podaruj uczestnikowi medal w postaci upominku z podróży.

fot. Śmieszne zabawy na Dzień Chłopaka/Adobe Stock, LIGHTFIELD STUDIOS

Reklama

Czytaj także:

10 pomysłów na imprezę tematyczną

Co kupić na Dzień Nauczyciela

Prezent dla rocznego dziecka