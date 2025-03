Spis treści:

Każdy ślub to wyjątkowe wydarzenie, a nic nie wyraża wdzięczności lepiej niż rymowane i pełne radości podziękowania dla gości. Krótkie wierszyki mogą dodać uroku uroczystości i sprawią, że zaproszeni poczują się naprawdę wyjątkowo. Oto rymowanki z uśmiechem.

***

Za każdy uśmiech, za każde miłe słowo,

za to, że wszystko przebiega prawidłowo,

wznosimy toast za najlepszych gości na świecie

i wybitnych tancerzy na parkiecie!

Dziękujemy, że zawsze możemy na Was liczyć,

a więc kto pomoże kieliszków wznoszenie poćwiczyć?

***

Tańce, toasty, śpiewy, śmiech do rana,

cudownie bawiła się nasza kompania!

Dziękujemy za Waszą pozytywną energię,

na nudę wszyscy mamy alergię.

To były cudowne i niezapomniane chwile,

przyjdźcie jutro – rozpalamy grille!

***

Dziękujemy Wam goście wspaniali,

za każdy toast i taneczny krok.

Życzymy, abyście się nareszcie wyspali,

poprawiny też mają swój urok!

***

Dziękujemy, że nikt się nie pokłócił,

że każdy piosenki sobie nucił.

Dziękujemy za prezenty pełne uśmiechu

i drinki warte każdego grzechu.

Dziękujemy, bo z Wami nasze wesele,

było równie piękne, jak ślub w kościele.

Chcesz wywołać śmiech i radość wśród rodziny oraz przyjaciół? Postaw na podziękowania dla gości weselnych o zabawnym charakterze. To gotowe teksty, które na pewno rozbawią Twoich bliskich, przekazując pozytywną dawkę energii.

***

Drodzy Goście, dziękujemy, że jesteście częścią wyjątkowego dnia w naszym życiu. Dziękujemy za każdy uśmiech, dobre słowo i za to, że wytrzymaliście z nami do samego rana. Gdyby nie Wy, kto by wypił tyle wina i zatańczył z ciocią Krysią? Wasze zdrowie!

***

Serdecznie dziękujemy za to, że przyszliście i tym samym sprawiliście, że nasze wesele było niezapomniane. Gdyby nie Wy, nie mielibyśmy komu pokazać naszych tanecznych „talentów", bo chociaż nie było widać, ćwiczyliśmy cały rok. Jesteście najlepsi!

***

Drodzy Przyjaciele! Dziękujemy za obecność, za każdy uśmiech i za to, że tańczyliście z nami do ostatniej piosenki. Wasze wsparcie było bezcenne, a Wasze nogi – niezłomne. Gdyby nie Wy, kto by zjadł te wszystkie przekąski o trzeciej nad ranem? Na zdrowie!

***

Kochani, dziękujemy, że uczyniliście nasz dzień absolutnie wyjątkowym. Teraz jesteśmy jedną wielką rodziną – i to nie tylko po kilku toastach! Jesteście mistrzami parkietu, a także najlepszymi towarzyszami niezapomnianych chwil.

Podziękowania na weselu nie muszą być nudne ani sztampowe. Oryginalne i humorystyczne teksty na długo pozostaną w pamięci. Goście weselni z pewnością docenią kreatywne podziękowania, w których nie brakuje uśmiechu.

***

Dziękujemy Wam za to, że sprawiliście, iż nasze wesele było niczym najlepszy festiwal. Wasze taneczne figury zasługują na Oscary, a wspólne toasty na międzynarodowe uznanie. Teraz jesteśmy jedną wielką rodziną – i to nie tylko po szampanie. Na zdrowie!

***

Kochani, dziękujemy, że wzięliście udział w naszym weselnym szaleństwie. Wasze taneczne popisy, niezliczone toasty były jednocześnie jak najlepszy występ komediowy i koncert. Bez Was ten wieczór nie byłby pełen uśmiechu!

***

Drodzy Przyjaciele, dziękujemy za to, że uczyniliście nasze wesele absolutnie wyjątkowym. Wasze nieocenione poczucie humoru i niezłomna energia sprawiły, że parkiet płonął, a uśmiechy nie schodziły z naszych twarzy. Rozważymy zorganizowanie kolejnego wesela.

fot. Śmieszne podziękowania dla gości weselnych / Canva, polki.pl

Dla wielu najpiękniejsze słowa to takie, które jednocześnie potrafią rozśmieszyć i wzruszyć. Szukasz inspiracji na wyjątkowe, a zarazem zabawne podziękowania dla swoich gości w dniu wesela? Wykorzystaj gotowe propozycje, koniecznie dodając coś tylko od siebie.

***

Kochani Goście, dziękujemy za każdy uśmiech, taniec i toasty, które sprawiły, że nasze wesele było jak bajka z domieszką komedii. Wasze wsparcie było dla nas bezcenne, a taneczne kroki bezkonkurencyjne!

***

Przyjaciele, dziękujemy za to, że dzieliliście z nami ten magiczny dzień. Wasze toasty były bardziej wzruszające niż komedia romantyczna. Jesteśmy wdzięczni za wspólne chwile!

***

Drodzy Goście, dziękujemy za to, że byliście z nami w tym niezwykłym dniu. Wasze śmiechy, toasty i taneczne wygłupy sprawiły, że nasze wesele było nie tylko piękne, ale i pełne radości. Jesteście niesamowici! Polecimy Was znajomym.

Krótkie, ale treściwe podziękowania mogą być zarówno śmieszne, jak i serdeczne. To teksty, które idealnie sprawdzą się w połączeniu z drobnym upominkiem od Pary Młodej, w trakcie toastu lub wysłane w formie SMS-a zaraz po przyjęciu.

***

Dzięki za wsparcie i tańce do białego rana. Jesteście super!

Dziękujemy za obecność i śmiech – jesteście niesamowici!

Dzięki Wam nasze wesele było epickie. Na zdrowie!

Wasze taneczne wygibasy to hit! Dzięki za wspólną zabawę!

Dziękujemy za toasty i uśmiechy. Bez Was nie byłoby tak wesoło!

Dzięki za szalone tańce i niekończące się toasty!

Wasza obecność uczyniła nasz dzień wyjątkowym. Dziękujemy!

Dziękujemy za wsparcie i niezapomniane chwile na parkiecie!

Dzięki za śmiech i radość – jesteście najlepszymi gośćmi!

