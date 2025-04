W naszym materiale podsuniemy ci śmieszne nazwy miejsc z różnych stron świata. Te zagraniczne bawią głównie wtedy, gdy odnosi się ich pisownię lub brzmienie do słów angielskich, dlatego postanowiliśmy je tłumaczyć, aby każdy zrozumiał, w czym tkwi zabawność tych nazw. Polskich nazw nie tłumaczymy i nie wyjaśniamy ich pochodzenia. To zupełnie inna historia i już wcale nie zabawna.

Niech te śmieszne nazwy miejsce zainspirują cię do rozmów ze znajomymi, a jeśli innych pomysłów ci brak, koniecznie sprawdź ciekawe pytania do rozmowy.

Spis treści:

Oto najzabawniejsze nazwy w Polsce. Część z nich z pewnością obiła ci się o uszy, lecz niektóre będą z pewnością dla ciebie nowością i powodem do uśmiechu. Podajemy je w porządku alfabetycznym poza ostatnią — jej znaczenie wytłumaczy tę decyzję.

Babie Nogi – żleb w Tatrach Zachodnich,

– żleb w Tatrach Zachodnich, Bania – góra w okolicach Rabki, najbardziej śmieszy stwierdzenie „byłem na Bani” lub „ jestem na Bani ”

– góra w okolicach Rabki, najbardziej śmieszy stwierdzenie „byłem na Bani” lub „ ” Białykał — wieś w Wielkopolsce,

— wieś w Wielkopolsce, Cyców – wieś w Lubelskiem,

– wieś w Lubelskiem, Dolina Dramy – Drama to rzeka w Tarnowskich Górach,

– Drama to rzeka w Tarnowskich Górach, Dzbanów – wieś w woj. dolnośląskim,

– wieś w woj. dolnośląskim, Gówniak – szczyt po drodze na Babią Górę,

– szczyt po drodze na Babią Górę, Gnaty-Wieśniany – wieś w woj. mazowieckim,

– wieś w woj. mazowieckim, Jajkowo — wieś w woj. kujawsko-pomorskim,

w woj. kujawsko-pomorskim, Koce-Schaby – wieś na Podlasiu,

– wieś na Podlasiu, Lenie Wielkie – wieś w woj. Kujawsko-pomorskim,

– wieś w woj. Kujawsko-pomorskim, Leśne Odpadki – wieś w woj. łódzkim,

– wieś w woj. łódzkim, Młynek Nieświński – wieś w woj. świętokrzyskim,

– wieś w woj. świętokrzyskim, Niemyje-Ząbki – wieś na Podlasiu

– wieś na Podlasiu Ostatni Grosz – dzielnica Częstochowy,

– dzielnica Częstochowy, Oszczywilk – wieś w woj. lubelskim,

– wieś w woj. lubelskim, Poniedziałkowy Dół – ulica w Krakowie,

– ulica w Krakowie, Pupki – wieś w woj. warmińsko-Mazurskim,

– wieś w woj. warmińsko-Mazurskim, Przylep – część Zielonej Góry w Lubuskiem,

– część Zielonej Góry w Lubuskiem, Rezerwat przyrody „Wydymacz” – w woj. wielkopolskim,

– w woj. wielkopolskim, Suchy Pies – osada w woj. kujawsko-pomorskim,

– osada w woj. kujawsko-pomorskim, Swornegacie – wieś w woj. pomorskim,

– wieś w woj. pomorskim, Tumidaj – wieś w woj. łódzkim,

– wieś w woj. łódzkim, Uciechów – wieś w woj. dolnośląskim,

– wieś w woj. dolnośląskim, Wińsko – wieś w woj. dolnośląskim,

– wieś w woj. dolnośląskim, Wygwizdów – część wsi Gołuchów w Świętokrzyskiem,

– część wsi Gołuchów w Świętokrzyskiem, Wymysły – wieś na Mazowszu,

– wieś na Mazowszu, Zimna Wódka – wieś na Opolszczyźnie,

– wieś na Opolszczyźnie, Koniec – wieś w woj. kujawsko-pomorskim.

fot. Śmieszne nazwy miejsc w Polsce/ Google Maps screen

Jak zaraz zobaczysz, znaczenie tych nazw bawi z podobnych powodów, co część polskich śmiesznych nazw miejsc. Chodzi o dosłowne znaczenie tych słów. Jeśli znasz angielski, zrozumiesz te nazwy bez problemu. Jeśli nie wiesz, o co chodzi, mamy wytłumaczenie, co w niej zabawnego widzą ludzie na całym świecie.

Condom (Francja) – miasto w południowo-zachodniej Francji. Po angielsku „condom” oznacza prezerwatywę.

(Francja) – miasto w południowo-zachodniej Francji. Po angielsku „condom” oznacza prezerwatywę. Silly (Belgia) – wieś w Belgii. Po angielsku „silly” oznacza głupi.

(Belgia) – wieś w Belgii. Po angielsku „silly” oznacza głupi. Batman (Turcja) – miasto i region w Turcji, nazwane na cześć rzeki Batman, ale kojarzy się – wiadomo z kim.

(Turcja) – miasto i region w Turcji, nazwane na cześć rzeki Batman, ale kojarzy się – wiadomo z kim. Fucking (Austria) – do 2021 roku była to nazwa jednej miejscowości. Po angielsku „fucking” jest wulgarnym słowem.

(Austria) – do 2021 roku była to nazwa jednej miejscowości. Po angielsku „fucking” jest wulgarnym słowem. Middelfart (Dania) – miasto w Danii. Po angielsku „fart” oznacza „puścić bąka”, a cała nazwa to niemal „środkowy bąk”

(Dania) – miasto w Danii. Po angielsku „fart” oznacza „puścić bąka”, a cała nazwa to niemal „środkowy bąk” Y (Francja) – mała miejscowość we Francji. Jednoliterowa nazwa brzmi nietypowo, a po angielsku „Y” to także pytanie „dlaczego?”.

(Francja) – mała miejscowość we Francji. Jednoliterowa nazwa brzmi nietypowo, a po angielsku „Y” to także pytanie „dlaczego?”. Climax (Szwajcaria) – miasto w Szwajcarii. „Climax” po angielsku oznacza punkt kulminacyjny, a także odnosi się do kontekstu seksualnego i może oznaczać szczytowanie.

(Szwajcaria) – miasto w Szwajcarii. „Climax” po angielsku oznacza punkt kulminacyjny, a także odnosi się do kontekstu seksualnego i może oznaczać szczytowanie. Bitsch (Szwajcaria) – miasto, którego nazwa kojarzy się z angielskim „bitch”, czyli obraźliwym określeniem kobiety lekkich obyczajów.

(Szwajcaria) – miasto, którego nazwa kojarzy się z angielskim „bitch”, czyli obraźliwym określeniem kobiety lekkich obyczajów. Crapstone (Wielka Brytania) – wieś w Anglii. Po angielsku „crap” oznacza „bzdury” lub wulgarnie „gówno”. „ Stone” to z kolei skała, więc razem musi to być coś jak „gówniana skała”.

(Wielka Brytania) – wieś w Anglii. Po angielsku „crap” oznacza „bzdury” lub wulgarnie „gówno”. „ Stone” to z kolei skała, więc razem musi to być coś jak „gówniana skała”. Arse (Irlandia) – miasto w Irlandii. „Arse” to po angielsku wulgarnie „tyłek”.

(Irlandia) – miasto w Irlandii. „Arse” to po angielsku wulgarnie „tyłek”. Spanker (Wielka Brytania) - po angielsku „spanker” to ktoś, kto daje klapsy (zwłaszcza w kontekście zabawy erotycznej).

(Wielka Brytania) - po angielsku „spanker” to ktoś, kto daje klapsy (zwłaszcza w kontekście zabawy erotycznej). Muff (Irlandia) – masteczko, „muff” to slangowe określenie kobiecych narządów płciowych.

(Irlandia) – masteczko, „muff” to slangowe określenie kobiecych narządów płciowych. Bra (Włochy) – miasto w północnych Włoszech. Kojarzy się z angielskim „bra”, czyli „stanik”.

(Włochy) – miasto w północnych Włoszech. Kojarzy się z angielskim „bra”, czyli „stanik”. Boring (Szkocja) – szkocka wieś, której nazwa oznacza po angielsku „nudny”

Come by Chance – miejscowość w Kanadzie, w wolnym tłumaczeniu „przyjdź przez przypadek”.

fot. Śmieszne nazwy miejsc w Europie/ Google Maps screen

Tym razem bez wstępów, bo już wiesz, czym bawią śmieszne nazwy miejsc:

Sukhum (Gruzja) – stolica Abchazji. Kojarzy się z angielskim „suck him”, co może być interpretowane dwuznacznie.

(Gruzja) – stolica Abchazji. Kojarzy się z angielskim „suck him”, co może być interpretowane dwuznacznie. Zzyzx (USA) - nietypowa nazwa wsi w Kalifornii. Brzmi futurystycznie, ale dla wielu jest po prostu dziwna i przez to zabawna.

(USA) - nietypowa nazwa wsi w Kalifornii. Brzmi futurystycznie, ale dla wielu jest po prostu dziwna i przez to zabawna. Mörön (Mongolia) – miasto w północnej Mongolii. Po angielsku „moron” oznacza „idiota”.

(Mongolia) – miasto w północnej Mongolii. Po angielsku „moron” oznacza „idiota”. Kupang (Indonezja) – nazwa miasta, która dla Polaków brzmi jak „kupą”.

(Indonezja) – nazwa miasta, która dla Polaków brzmi jak „kupą”. Ding Dong (USA) – miasteczko w Teksasie. „Ding Dong” to idiom oznaczający coś głupiego lub śmiesznego.

(USA) – miasteczko w Teksasie. „Ding Dong” to idiom oznaczający coś głupiego lub śmiesznego. No Name (USA) – miasto w Kolorado. Nazwa oznacza "bez nazwy", co jest nietypowe i przez to zabawne.

(USA) – miasto w Kolorado. Nazwa oznacza "bez nazwy", co jest nietypowe i przez to zabawne. Toad Suck (USA) – miasto w Arkansas. Po angielsku „toad suck” można tłumaczyć jako „ssać ropuchę”.

(USA) – miasto w Arkansas. Po angielsku „toad suck” można tłumaczyć jako „ssać ropuchę”. Bald Knob (USA) – miasto w Arkansas. Po angielsku „bald knob” oznacza „łysa gałka”.

(USA) – miasto w Arkansas. Po angielsku „bald knob” oznacza „łysa gałka”. Lake Disappointment (Australia) – jezioro, którego nazwa oznacza „jezioro rozczarowania”.

(Australia) – jezioro, którego nazwa oznacza „jezioro rozczarowania”. Useless Loop (Australia) – miasto. Nazwa ta oznacza „bezużyteczna pętla”

(Australia) – miasto. Nazwa ta oznacza „bezużyteczna pętla” Te Puke (Nowa Zelandia) – miasto, po angielsku „puke” oznacza „wymiotować”.

fot. Śmieszne nazwy miejsc na świecie/ Google Maps screen

