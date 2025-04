Smartfon na komunię do 1000 zł - czy to możliwe? Jak najbardziej. Producenci regularnie wypuszczają na rynek linie skierowane do młodych użytkowników, których potrzeby i priorytety są zupełnie inne, niż dorosłych. Chociaż smartfon dla dziecka to często nadal kontrowersyjny prezent na komunię, wielu rodziców znajduje w nim korzyści: mogą łatwiej i szybciej skontaktować się z dzieckiem i pozwolić mu na pewną dozę samodzielności, a także zadbać o jego bezpieczeństwo poza domem dzięki opcji lokalizacji. Dla samego dziecka oczywiście najważniejsze jest, aby telefon wyglądał nowocześnie, posiadał ciekawe funkcje, możliwość wykonywania dobrej jakości zdjęć i nagrań oraz cechował się dobrą wydajnością - zwłaszcza pod kątem gier i aplikacji. Jaki smartfon dla dziecka warto więc kupić w 2023 roku?

Wydany zaledwie przed miesiącem nowy Realme to najciekawsza propozycja wśród nowości w budżetowym segmencie smartfonów. Poza solidną baterią i właściwie niespotykaną w tej cenie jakością głównego aparatu, model C55 został wzbogacony o bajery, które z pewnością skuszą użytkowników w wieku szkolnym, czyli tryb fotografii ulicznej, ulepszone zdjęcia nocne, a także tryb portretowy rozbudowany o AI, które umożliwia tworzenie zdjęć z kolorowym pierwszym planem i czarno-białym tłem.

Dla kogo? Dla osoby, której zależy na jak największej pamięci wewnętrznej oraz doskonałej jakości, nowoczesny aparacie głównym z ciekawymi funkcjami.

aparat 64 MP (8 MP w przedniej kamerze)

pamięć wewnętrzna 256 GB

pamięć RAM 8 GB

bateria 5000 mAh (szybkie ładowanie 33 W)

odświeżanie ekranu 90 Hz

5G: nie

Nowa wersja Redmi Note 12 ze stajni Xiaomi to nowa wersja lubianej linii dedykowanej niskiej/średniej półce cenowej. Chociaż jego główny aparat ma odrobinę słabsze parametry niż poprzednik, producent uzupełnił tę lukę, wzmacniając aparat przedni, a co za tym idzie, poprawiając jakość zdjęć selfie lub nagrań własnych. Dodatkowo smartfon został zaklasyfikowany jako pyłoodporny i wodoodporny, co może wpłynąć na długość jego użytkowania.

Dla kogo? Dla osoby regularnie korzystającej z przedniej kamery (nagrywanie treści na media społecznościowe, wideo rozmowy) i miłośnika mobilnych gier.

aparat 50 MP (13 MP w przedniej kamerze)

pamięć wewnętrzna 64 GB

pamięć RAM 8 GB

bateria 5000 mAh (szybkie ładowanie 33 W)

odświeżanie ekranu 120 Hz

5G: nie

Linia Galaxy w odsłonie M23 solidny smartfon wyróżniający się przede wszystkim siecią 5G, która umożliwia płynny streaming, granie czy korzystanie z aplikacji łączących się z internetem, a także maksymalnie sprawne pobieranie i udostępnianie.

Dla kogo? Dla osoby, której zależy na jak najszybszej sieci, regularnie korzystającej ze streamingu, udostępniającej treści na żywo na mediach społecznościowych bądź gier opartych na połączeniu internetowym.

aparat 50 MP (8 MP w przedniej kamerze)

pamięć wewnętrzna 128 GB

pamięć RAM 4 GB

bateria 5000 mAh (ładowanie 25 W)

odświeżanie ekranu 120 Hz

5G: tak

