Śledzie w śmietanie przygotowywane na bazie marynowanych filetów to ciekawa propozycja przystawki. Dopełnione pokrojonym słodkim jabłkiem, ogórkiem konserwowym lub cebulą, możemy dowolnie komponować smaki. Z dodatkiem kwaśnej śmietany z majonezem lub jogurtem greckim możemy podawać na wielkanocny stół. Sprawdź nasze przepisy na śledzie w śmietanie!

Śledzie w śmietanie z jabłkiem: przepis

Oto składniki na śledzie w śmietanie z jabłkiem:

woda

3 marchewki

2 średnie cebule

liście laurowe

szczypta cukru

łyżka octu

olej

kilogram śledzi

3 jabłka

kwaśna śmietana

posiekana pietruszka

szczypta cynamonu

Jak zrobić śledzie w śmietanie z jabłkiem?

Śledzie marynujemy na kilka dni przed przygotowaniem całego dnia. Zagotowujemy wodę w garnku i wrzucamy pokrojoną marchewkę razem z liściem laurowym, pieprzem, szczyptą cukru oraz octu. Kroimy cebulę w piórka. Śledzie wkładamy do słoików i zalewamy przygotowaną mieszanką. Odstawiamy na parę dni. Myjemy i kroimy jabłka w drobną kosteczkę. Siekamy pietruszkę. Śledzie kroimy na mniejsze kawałki. Śmietanę mieszamy z cynamonem i jabłkiem. Polewamy sosem śledzie. Tak przygotowane śledzie w śmietanie możemy podawać z posiekaną pietruszką do dekoracji. Doskonale smakują w asyście pumpernikla lub białego pieczywa.

Śledzie w śmietanie z cebulą i ogórkiem: przepis

Oto składniki na śledzie w śmietanie z cebulą i ogórkiem:

3 ogórki konserwowe

2 średnie cebule

szklanka kwaśnej śmietany

pęczek szczypiorku

pęczek rzodkiewek

kilogram marynowanych śledzi

Jak zrobić śledzie w śmietanie z cebulą i ogórkiem?

Śledzie kroimy na kawałeczki i odkładamy na półmisek. Ogórki kroimy w plasterki. Siekamy cebule, szczypiorek oraz rzodkiewki. Mieszamy dokładnie i dolewamy kwaśną śmietanę do mieszanki. Wcześniej przygotowane śledzie polewamy śmietana z warzywami. Tak przyrządzone śledzie w śmietanie idealnie sprawdzą się jako przystawka na święta.

Śledzie w śmietanie z jabłkiem i cebulą: przepis

Oto składniki na śledzie w śmietanie z jabłkiem i cebulą:

jabłko

500 g śledzi

szczypta soli

2 szklanki octu ryżowego

pół szklanki cukru

3 ząbki czosnku

kwaśna śmietana

szczypta pieprzu

szczypta soli

liście laurowe

2 średnie cebule

Jak zrobić śledzie w śmietanie z jabłkiem i cebulą?

Śledzie dokładnie myjemy i czyścimy. Posypujemy solą i pieprzem do smaku. Odstawiamy na 24 godziny do lodówki. Przygotowujemy zalewę z octu, cukru, czosnku, liści laurowych i soli. Siekamy cebulę w piórka. Śledzie przekładamy do słoików i zalewamy wcześniej przygotowaną mieszanką. Wkładamy cebulę. Odstawiamy na 3-4 dni do zamarynowania. Myjemy i kroimy jabłko w kosteczkę. Wyciągamy cebulę z zalewy i mieszamy z pokrojonym jabłkiem. Mieszamy z kwaśną śmietaną. Tak przygotowane śledzie w śmietanie idealnie komponują się z bagietką lub ugotowanym puree ziemniaczanym.

