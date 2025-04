Zwyczaj wysiewania rzeżuchy na Wielkanoc, datuje się w Polsce aż od czasów... Władysława Jagiełły. W Europie poznano ją dzięki Rzymianom. Rzeżucha jest symbolem odradzającego się życia i sił witalnych.

Jak jeść rzeżuchę? Warto dodawać ją do kanapek albo sałatek. Charakterystyczny, ostrawy posmak świetnie podkręci całość potrawy. Możesz dorzucić ją również do zupy krem. Ale to nie są wcale jedyne zalety rzeżuchy - wysiana do dekoracyjnych naczyń będzie ozdobą wnętrza, zarówno podczas świąt wielkanocnych, jak i innych wiosennych dni.

Jak posiać rzeżuchę?

Najlepiej wysiać rzeżuchę na zwilżoną watę. Potrzebne ci będą:

opakowanie lub dwa nasion rzeżuchy (ok. 2 zł za torebkę),

wata lub lignina,

woda,

płaskie naczynie.

Do naczynia włóż watę lub ligninę, możesz też rozłożyć ją na płaskim talerzu albo obłożyć nią zewnętrzną stronę salaterki (wówczas rzeżucha będzie przypominać zieloną górkę). Zwilż watę wodą. Rozsyp nasiona rzeżuchy. Postaraj się zrobić to w miarę równomiernie, by nie było „łysych” miejsc i żadnych prześwitów. Spryskaj je wodą. Przez cały okres uprawy rzeżuchy (a trwa to około 1,5 tygodnia), podlewaj ją wodą (trzeba to robić codziennie, bardzo ważna jest tu regularność). Pierwsze nasiona kiełkują już po 2-3 dniach. Rzeżucha wyrośnie szybciej, jeśli postawisz ją w słonecznym, ciepłym miejscu, np. na parapecie południowego okna. Po ok. 10 dniach można już ścinać rzeżuchę i jeść.

Właściwości rzeżuchy

Warto wiedzieć, że włączenie rzeżuchy do codziennego menu, może mieć dobroczynny wpływ na cały organizm. Rzeżucha wzmacnia włosy i paznokcie, poprawia kondycję cery, łagodzi dolegliwości reumatyczne, reguluje pracę tarczycy i trzustki, a także przyspiesza trawienie. Jest bezcennym źródłem wapnia, a także łatwo przyswajalnego jodu. Rzeżucha zawiera witaminę C, A, B1, sole mineralne, olejki eteryczne. To (oczywiście w niektórych przypadkach) również produkt pożądany w diecie dla cukrzyka, ponieważ jedzenie rzeżuchy obniża poziom cukru we krwi.

