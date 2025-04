Kiedyś było mniej skomplikowanie - tradycyjnie ubierało się białą bluzkę i granatową lub czarną spódniczkę lub spodnie. Teraz jest kolorowo, każdy może podkreślić swój styl i osobowość. Jak zrobić, aby tego dnia wyglądać odświętnie, ale może niekoniecznie jak na sztywnej rodzinnej imprezie? I czy w ogóle tak można?

Biel i czerń zalecane

To pytanie, co roku dręczy uczniów, a także rodziców i nauczycieli. Często zdarza się, że ci ostatni sugerują, w co powinni ubrać się uczniowie. Jednak w tej chwili moda uczniowska "rządzi się"swoimi prawami.

W szkołach z reguły obowiązują zasady, co do tego, jak powinni być ubrani uczniowie podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. Najczęściej zalecanym strojem dla chłopców jest biała koszula i ciemne spodnie lub garnitur. Dla dziewczynek biała koszula i granatowa lub czarna spódnica.

W sukience, bez garnituru

Wiele zależy również od rodzaju placówki oraz od panującej obecnie wśród uczniów mody. Dziewczynki często zakładają na 1 września jednolite, klasyczne sukienki w białym, czarnym, szarym lub granatowym kolorze. Chętnie rezygnują też ze spódnicy na rzecz spodni w podobnych kolorach.

Chłopcy bardzo rzadko witają nowy rok szkolny w garniturach. Wybierają wygodniejszą opcję i zakładają ciemne spodnie oraz jasną koszulę. Rezygnują też z marynarki.

Jeśli nie chcesz klasycznego ubrania, możesz wybrać kraciastą koszulę, a dla dziewczynki sukienkę w paski. Do tego zawsze dobrze wyglądają eleganckie baleriny.

Starsze dziecko może nałożyć białą bluzkę, nawet z nadrukiem. Na wierzch zaś modną ramoneskę.

Szkolne mundurki

W niektórych szkołach obowiązują mundurki, co oznacza, że również na rozpoczęcie roku szkolnego uczniowie muszą je założyć. Czasami takim elementem identyfikacji szkoły są krawaty dla chłopców i apaszki dla dziewczyn. Są też szkoły, w których na oficjalnych uroczystościach wymagany jest mundurek w specjalnej galowej wersji.

Jak widać, wszystko zależy od zwyczajów przyjętych w danej placówce. Jedno pozostaje niezmienne - od lat królują kolory biały, czarny i granatowy podczas takich wyjątkowych uroczystości szkolnych jak rozpoczęcie roku szkolnego.

Źródło: radiozet

