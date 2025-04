Przede wszystkim Rosja to nie jeden naród, a zlepek różnych narodowości, dlatego tak trudno określić co może spotkać turystę – jakie zachowania i obyczaje – kiedy będzie podróżował po tym rozległym kraju.

Reklama

Rosyjska spontaniczność i wylewność

Rosyjski „niedźwiadek’ to przykład wylewności Rosjan, którzy już przy pierwszym spotkaniu okazują radość i entuzjastycznie ściskają dłoń rozmówcy. Niestety – mają też skłonność do spontanicznego podejmowania się zobowiązań i składania obietnic, których nie mogą spełnić. Zatem uzbrój się w cierpliwość – jeśli wschodni sąsiad coś Ci obiecał, możliwe że dotrzyma słowa, ale dopiero po kilku dniach od umówionego terminu.

Traktowanie kobiet

W przeciwieństwie do wielu państwa zachodnich, Rosjanie wyraźnie zaznaczają swoją patriarchalną obyczajowość. Nie poniżają kobiet – wręcz przeciwnie okazują im należny szacunek i otaczają pomocą – podają płaszcz, noszą ciężkie zakupy, a jednak nie wyrażają zgody, by kobieta sama spędzała czas w lokalu.

Kultura picia

Oczywiście trudno zapomnieć o rosyjskiej możliwości spożywania alkoholu. Jest ona niemalże dumą narodową. Zatem nastaw się na wielogodzinne spotkania i rozmowy przy alkoholu.

Tematy rozmów

A skoro jesteśmy przy rozmowach, to pamiętaj, że podejmując tematy związane z polityką, historią, bezdomnością dzieci rosyjskich i mafii, nie zyskasz sobie rosyjskiej przychylności. Pamiętaj, że elita intelektualna Rosji to nie byle jaki rozmówca – posiada gruntowane wykształcenie i prowadzą rozmowy na wysokim poziomie. Z pewnością nie zrobisz dobrego wrażenia posługując się ogólnikami i wyświechtanymi frazesami.

Polecamy: O cm można rozmawiać przy stole

Z natury, Rosjanie nie są przyjaciółmi Polaków, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by zacieśnili znajomość z kilkoma naszymi rodakami – np. z Tobą.

Prezenty

Zrobisz dobre wrażenie, gdy ofiarujesz Rosjaninowi prezent, który go oczaruje. Nie jest łatwo zaspokoić gust wschodniego sąsiada, zwłaszcza gdy należy on do elity.

Reklama

Czytaj także: Wyjazd zagraniczny