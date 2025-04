Fot. Fotolia

Nakrycie stołu zawsze powinno składać się z jednolitej linii porcelany. Nie należy łączyć kilku różnych serwisów, tym bardziej znacząco się różniących. Niedopuszczalne są również wyszczerbione talerze czy inne elementy zastawy stołowej. Jeśli organizujemy uroczyste przyjęcie, nie na miejscu będzie serwowanie dań na kolorowej zastawie. Barwne talerze możemy stosować przy mniej formalnych spotkaniach.

Zastawa na rodzinne uroczystości

Na uroczystości rodzinne najlepiej wybrać klasyczną zastawę stołową, na przykład delikatnie zdobioną na rancie talerzy, ponieważ wtedy jedzenie wygląda bardziej elegancko i apetycznie.

Tutaj sprawdza się zastawa złocona lub posrebrzana. Osoby, które wolą bardziej nowoczesny design, mogą wybrać linie gładkie, niekoniecznie okrągłe.

Rynek obecnie oferuje wiele różnych kształtów porcelany – kwadratową, prostokątną czy falistą. Wśród nich każdy na pewno znajdzie coś dla siebie.

Zastawa na wytworne kolacje

– Na wytworną kolację idealnie sprawdzi się gładka zastawa. Możemy wybrać nowoczesne kształty w klasycznej bieli/kremie lub zastawę okrągłą białą/kremową i połączyć ją np. z elementami w kolorze czarnym czy szarym. Taki mariaż będzie bardzo elegancki i nowoczesny, co nada odpowiedniego charakteru całemu wydarzeniu – radzi Emilia Skwierczyńska, Brand manager marki Ambition.

Zastawa na potkania biznesowe

Na spotkanie biznesowe najlepsza będzie zastawa porcelanowa gładka, klasyczna okrągła lub bardziej nowoczesna kwadratowa, zawsze w kolorze białym lub kremowym. Przy spotkaniach rodzinnych i biznesowych powinniśmy raczej pozostać przy stonowanych kolorach. Jeśli jednak chcemy ożywić zastawę stołową, zawsze łączmy barwę z zastawą białą lub kremową. Spowoduje to, że stół nadal będzie wyglądał elegancko, ale i z odrobiną szaleństwa.

Zastawa na spotkania z przyjaciółmi

Na mniej formalne spotkanie lub garden party z przyjaciółmi warto wybrać wielobarwną karbowaną ceramikę. Przy tego typu spotkaniach możemy puścić wodze fantazji i dowolnie łączyć kolory. Obecnie modne są zarówno żywe, jak i pastelowe barwy, które sprawiają, że nasze potrawy wyglądają jeszcze bardziej apetycznie.

Dodatki na stół - obrus, kwiaty, serwetki

Do każdej zastawy stołowej trzeba dobrać odpowiednie dodatki do nakrycia stołu. Bardzo ważny jest obrus, sztućce, szkło stołowe oraz dekoracje, czyli kwiaty, świeczniki, serwetki itp.

Najlepiej zainwestować w klasyczne, eleganckie gładkie kieliszki i szklanki, dobrej jakości proste sztućce bez zdobień oraz gładki biały lub kremowy obrus.

Takie dodatki będą pasowały do każdej zastawy stołowej oraz sprawdzą się na różne okazje. Bardzo ważna jest również jakość zastawy oraz jej dodatków. Warto również wybierać takie zestawy, które mają dużo dodatków, typu waza, sosjerka, filiżanki, dzbanek, mlecznik, miseczki itp. Tak przystrojony stół będzie prezentował się elegancko i perfekcyjnie.

Eksperymentuj z wyczuciem

Przy wyborze serwisu warto przede wszystkim zainwestować w dobrej jakości zastawy, które posłużą nam przed długie lata i sprawdzą się przy różnych okazjach. Przyjmując gości nie powinniśmy bać się eksperymentów, szczególnie z kształtami i kolorami. Najważniejsze jest wyczucie w doborze dodatków i dekoracji. Pozwoli zachować harmonię, a jednocześnie uniknąć nudy przy nakrywaniu do stołu.